Love is in the air anticipazioni: Melo mette in guai seri Serkan

Vediamo insieme che cosa succede nella nuova e super attesa puntata per quanto riguarda la soap opera turca.

Anche oggi, 16 febbraio, abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento di Love is in the air.

Dove finalmente Serkan ha deciso di fare in grande passo e chiedere alla sua amatissima Eda di diventare sua moglie, ma non tutto sembra andare come voleva lui.

Il bell’imprenditore della ArtLife è contentissimo anche di essere venuto a conoscenza di avere una figlia, ovvero Kiraz.

Melo rovina tutto

E da quel momento ha capito che l’amore per la bella paesaggista non era mai finito, si era solamente affievolito.

LEGGI ANCHE —> Una vita anticipazioni i Palacios piangono Lolita

Proprio per questo motivo vuole che la sua famiglia abbiamo l’ufficialità, quindi vuole sposarsi.

Decide quindi, per fare una cosa bellissima e che lasci la sua amata senza parole di chiedere aiuto alla sua amica, Melo.

Serkan, però le chiede la massima discrezione, perchè oltre a lei nessuno sà di questo desiderio dell’imprenditore.

LEGGI ANCHE —> Test: scegli una carta ecco il messaggio nascosto per te

Ma la ragazza, super felice per la sua amica, non riesce praticamente a mantenere il segreto con nessuno e combina un vero disastro.

L’uomo però inizia a capire che qualcosa non va, quando i suoi amici lo guardano in modo diverso e fanno battuttine sul matrimonio, anche se non dicono mai nulla di chiaro e preciso.

La super proposta di nozze che vuole fare Serkan alla sua amatissima Eda sarà rovinata dal segreto rivelato da Melo?

Non possiamo ancora saperlo ma siamo sicuri che Eda rimarrà senza parole, sempre che la voce non arrivi fino a lei.

Quindi continuiamo a seguire le puntate che vanno sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 e siamo sicuri che qualcosa di particolare succederà!