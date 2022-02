Test: scegli una carta ecco il messaggio nascosto per te

Test: sei curioso di conoscere il tuo destino? Scegli una di queste carte e scopri qual è il messaggio speciale e nascosto a te dedicato.

Se ti dicessimo che potresti conoscere alcuni elementi del destino che ti attente, ci crederesti? Probabilmente no, perchè gli artefici del proprio destino siamo noi stessi. Lo forgiamo con le nostre mani e con la nostra testa. Eppure il test del destino che ti presentiamo oggi sta interessando moltissimi utenti sul web. Mettiti alla prova anche tu e lasciati andare alla scoperta.

Ti basterà osservare un’immagine che mostra varie carte su cui è impressa una parola. Scegli quella che fa più al caso tuo, quella che senti più vicina alla tua essenza, in questo momento e scopri cosa nasconde. Ogni carta ha in serbo un messaggio speciale da dedicarti. Prenditi un momento per riscoprire te stesso e soprattuto rilassarti. Appena avrai raggiunto una condizione ottimale mentale e fisica inizia il test, senza paura.

Test: scegli una carta, ecco il tuo messaggio nascosto

Carta della speranza: il messaggio che racchiude è quello di non mollare mai, nemmeno di fronte alle avversità. Basta che ti prendi del tempo per passare oltre all’apparenza trovando il modo di leggere quello che ti capita, per non lasciarti sfuggire più le occasioni.

Carta dell'amore: il messaggio che racchiude è quello di non chiuderti alle nuove conoscenze e ai sentimenti. Metti da parte la solitudine e buttati a capofitto in nuove esperienze.

Carta della forza: il messaggio che racchiude è quello di non lasciarti abbattere di fronte alle difficoltà. Si è sempre in tempo per rimediare, se lo si fa senza perdere di vista se stessi. Anche se non tutto andrà per il verso giusto, tu avrai ben chiaro chi sei.

Carta della bontà: il messaggio che racchiude è quello di agire sempre in nome della gentilezza rimanendo con i piedi ben saldi a terra. Vedrai quanti frutti raccoglierai durante il cammino! Mai agire per un tornaconto personale.

Carta della prosperità: il messaggio che racchiude è quello di fidarti delle tue capacità. Non tirarti la zappa sui piedi pensando che tutto il mondo remi contro di te. Accogli tutto ciò che l'universo ti manda afferrandolo con forza.

Carta dei sogni: il messaggio che racchiude è quello di rimanere il più concreto possibile. Vaga poco con la mente perchè se terrai d'occhio l'obiettivo riuscirai a portarlo a termine prima del previsto e potrai focalizzarti su altri. Tieni sempre i nervi ben saldi!

