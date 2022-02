Cellulare nella tasca dei pantaloni? Ecco cosa succede al tuo corpo

Se anche tu hai quest’abitudine, dovresti leggere questo articolo. Ecco cosa succede al tuo corpo se metti il cellulare nei pantaloni

Gli smartphone sono apparecchi ormai stabilmente entrati nella nostra vita quotidiana e nelle nostre abitudini di ogni giorno. Con i cellulari facciamo di tutto: parliamo con gli amici, inviamo messaggi, facciamo videochiamate di lavoro e colloqui scolastici.

Questo fa sì che il nostro dispositivo digitale personale sia sempre con noi. Tuttavia, portare sempre con sé lo smartphone ha prodotto delle abitudini sbagliate. In questo articolo, infatti, vogliamo spiegarti cosa succede al tuo corpo se metti il cellulare nei pantaloni.

Nonostante lo smartphone sia entrato di diritto a far parte della nostra quotidianità, ancora oggi non sono ben chiari i rischi per la salute derivanti da un uso eccessivo di questo strumento. Se, ormai, tutti sanno che tenere il telefonino troppo vicino all’orecchio potrebbe provocare dei danni, non tutti hanno bene in mente gli eventuali altri rischi.

Portare lo smartphone sempre con sé, infatti, potrebbe incoraggiare abitudini sbagliate e rischiose per la nostra salute. Ad esempio, “indossare” letteralmente un telefonino può essere dannoso. Ecco, dunque, cosa succede al tuo corpo se metti il cellulare nei pantaloni.

Secondo uno studio, condotto dal Technion e il Carmel Medical Center di Haifa, in Israele, potrebbero esserci rischi per chi ha l’abitudine di tenere il proprio dispositivo nella tasca anteriore dei pantaloni. In particolare, i più esposti sarebbero gli uomini.

La ricerca, infatti, è giunta alla conclusione che il calore sviluppato dalle radiazioni emesse dal telefonino potrebbe essere pericoloso per gli spermatozoi. Il campione studiato, infatti, era caratterizzato dall’abitudine di tenere in tasca il telefonino, e proprio in questo gruppo di persone si è registrata una maggiore probabilità di problemi di fertilità.

Secondo Fabrizio Palumbo, responsabile scientifico della Società italiana di Andrologia (SIA), le onde elettromagnetiche emesse dagli smartphone “potrebbero dare interferenze termiche sull’asse che dall’ipotalamo va alle gonadi”.

Questo fenomeno potrebbe danneggiare l’apparato genitale maschile, in quanto i testicoli sono estremamente sensibili all’ipertermia. Tuttavia, le maggiori evidenze che vanno in questo senso sono state registrate sugli animali, urge quindi capire se gli effetti sarebbero gli stessi sugli uomini.

Tuttavia, è necessario avere la massima prudenza per evitare rischi seri per la nostra salute. Il consiglio è quello di non tenere mai il cellulare nella tasca dei pantaloni. Inoltre, è consigliabile non poggiare il telefonino sulla pancia mentre si guida o si è seduti e limitare l’utilizzo dei dispositivi nei bambini al di sotto dei 10 anni.