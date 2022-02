Love is in the air: Serkan e Eda ecco il grande giorno!

Vediamo insieme che cosa succede in questa super attesa puntata per quanto riguarda la soap opera turca che tutti amiamo.

Anche oggi, 18 febbraio ci aspetta un nuovo episodio di Love is in the air, e sembra essere quello che tutti attendevano da tempo.

Quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere e cerchiamo di capire cosa succederà in una puntata incredibilmente romantica.

Iniziamo con il dire che la bella paesaggista Eda ha detto assolutamente di si alla proposta di matrimonio che Serkan le ha fatto.

Eda e Serkan: finalmente!

E la coppia è prontissima ha fare il grande passo prima che qualcosa di particolare o un contrattempo si metta tra di loro e vanifichi tutto.

Quindi con l’aiuto di amici e parenti, ed ovviamente anche della piccola Kiraz, Serkan organizza un matrimonio a sorpresa.

Eda si reca sul posto con una scusa, al quale assolutamente crede, e quando scopre la verità è assolutamente emozionata e contenta del gesto romanticissimo che ha fatto Serkan.

La giovane viene chiamata in questo bellissimo ed incantevole giardino per effettuare un addobbo, ma ecco che trova Serkan elegantissimo con tutti gli amici ed i parenti che lo circondano.

Eda ovviamente è al settimo celo, può finalmente sposare l’uomo che ha sempre amato e che sempre amerà e padre della bellissima Kiraz.

Stranamente tutto si svolge nel migliore dei modi ed tutto emozionante, nello stesso giardino possiamo assistere anche ad un piccolo rinfresco per gli amici.

E proprio in questo momento, la signora Deniz fa un regalo veramente non molto carino nei confronti dello sposo.

Kemal, durante tutta la preparazione e la cerimonia è stato preziosissimo per Serkan, e per questo motivo, l’uomo non può che non riflettere sul suo rapporto con il padre biologico.

Ha anche cercato di allontanare la figlia da lui, ma forse ha capito di aver sbagliato e presto troverò il modo di rimediare.

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa per capire che cosa succederà!