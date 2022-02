Uomini e Donne, Gemma Galgani incolpa Tina per un suo problema di salute: nuovo siparietto fra le due al dating show.

Ancora una volta Gemma contro Tina al dating show di Maria De Filippi. Le due (che di recente sono state anche ospiti di Verissimo) sono ormai acerrime nemiche da anni, e coi loro siparietti portano tanto spettacolo all’interno del programma.

Arrivata di nuovo a centro studio, questa volta Gemma accusa l’opinionista per un suo problema di salute, raccontando anche il retroscena; ecco cosa avrebbe fatto la Cipollari.

Uomini e Donne, Gemma Galgani incolpa Tina per un suo problema di salute: la situazione

Scesa in studio (sulle note di “Ciao Ciao” de La Rappresentante di Lista) per raccontare la sua uscita con Pierluigi, la Galgani si scusa subito con tutti per la sua voce, che a quanto pare le è andata via a causa di Tina.

“Comincio dicendo che sono senza voce perchè Tina mi ha fatto un agguato nel dietro le quinte…Ho piantato un urlo che ho perso una corda vocale…” spiega la Galgani; a quanto pare la Cipollari, con la sua solita vena scherzosa, ha colto di soprassalto la dama facendola strillare e spaventare.

Secondo la Galgani, i suoi urli si sarebbero sentiti “fino alla Tiburtina”, una strada vicino agli studi romani del programma; “E’ vero, sì…Passando ho aperto la tenda nera…” conferma ridendo Tina.

Concluso il simpatico siparietto, Pierluigi ha cominciato a raccontare l’incontro con la dama, avvenuto a casa di quest’ultima; lui si è detto (come sempre) molto preso, ma davanti a lui ha trovato una Gemma piuttosto fredda.

Leggi anche –> Citofonare rai 2: cosa sta succedendo tra la Ventura e la Perego? Ecco la verità

C’è stato un bacio, ma tra i due non è scattato niente, tanto che la Galgani ha ammesso che, seppur Pierluigi sia stato molto passionale, è mancato del romanticismo: “Dopo il bacio sono rimasta impietrita…Quel bacio mi ha un po’ raggelata…”.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Maria inchioda la dama e stupisce tutti

A questo punto, Gianni ha sottolineato come alla dama non vada mai bene nulla e voglia sempre il contrario di ciò che riceve; in realtà, era chiaro a tutti come Pierluigi non le piacesse. I due hanno chiuso la frequentazione, e chissà che non possa aprirsi un nuovo capitolo per la Galgani…