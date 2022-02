Uomini e Donne, Ida Platano confessa tutto e stupisce: la dama di nuovo al centro dell’attenzione, la sua rivelazione sorprende.

Anche per questa edizione di Uomini e Donne Ida è stata grande protagonista; purtroppo per lei, al momento tutte le sue frequentazioni non si sono concluse nel migliore dei modi e lei ancora attende l’amore, spaventata del fatto di non riuscire più a provare ciò che ha provato per Riccardo Guarnieri.

Al momento, la dama sta frequentando Andrea e i due sembrano piacersi; al centro studio però, arriva la confessione sul passato che stupisce tutti quanti; ecco la sua rivelazione.

Uomini e Donne, Ida Platano confessa tutto e stupisce: la rivelazione

Molto spesso, quando si parla di Ida e delle sue frequentazioni, viene interpellato Diego; il cavaliere era sul punto di uscire dal programma con la Platano, salvo poi tirarsi indietro poco dopo la scelta.

Sebbene abbia provato a riconquistarla, la dama ha voluto chiudere con lui; dopo settimane di silenzio, Ida ha però ora deciso di dire realmente cosa pensa di Diego e perché un po’ ce l’ha ancora con lui.

Dopo un battibecco tra Diego e Andrea, Ida ha infatti preso la parola e svelato un retroscena che riguarda i social: “C’è un post su Facebook, sulla tua casella, subito dopo che tra noi era chiusa, questa signora ti manda un papiro che ti parla di me come una donna di facili costumi, ci hai messo pure mi piace, per questo un pochino ce l’ho con lui” le parole della Platano.

Leggi anche –> Un sogno: Victoria De Angelis mostra tutto, non sfugge il dettagli intimo

Diego, dicendosi poco social, nega di aver messo (o almeno non volontariamente) mi piace al post, e di non pensare nulla di male su di lei; la donna però non sembra credergli, e anzi lo accusa di averla usata solamente per avere un trofeo, motivo per il quale avrebbe avuto un rapporto intimo con lei.

Leggi anche –> Uomini e Donne: Gemma Galgani incolpa Tina per un suo problema di salute

Intanto, con Andrea Ida sembra andarci molto con calma e, sebbene Tina non abbia approvato la scelta della donna di far scendere un ragazzo venuto per lei, la De Filippi difende la dama.