Un sogno: Victoria De Angelis mostra tutto, non sfugge il dettagli intimo

Victoria De Angelis un sogno, la bassista dei Maneskin lascia ancora una volta tutti a bocca aperta: come si è mostrata.

La De Angelis continua a svettare per bellezza e sensualità, due caratteristiche pienamente abbinate al suo personaggio. Col successo del gruppo, la bassista dei Maneskin è sicuramente uno dei membri più in vista, tanto da essere seguita da milioni di persone sui social; emancipata e provocatoria, continua a mostrare un fascino sorprendente.

Da vera e propria icona sexy per uomini e donne, Victoria continua a postare scatti che la ritraggono bella come non mai; nella nuova foto è veramente un sogno, ecco come si è mostrata la bassista.

Victoria De Angelis un sogno, la bassista dei Maneskin stupisce ancora: tutti senza parole

Victoria ci ha abituato a selfie e scatti al limite della censura, se non proprio da censura; più volte infatti la bassista si è mostrata senza veli, anche per abbattere quei tabù ancora molto presenti nella società.

Sebbene non abbia un fisico da modella o curve prosperosi, la De Angelis fa sempre impazzire tutti quanti; un fascino unico il suo, che enfatizza ancora di più la sua bellezza.

Questa volta, Victoria si è fatta ritrarre (direttamente a Los Angeles) indossando solamente un elegante completino intimo; struccata e senza filtri, emerge in primo piano il reggiseno dorato in pizzo, mentre si intravede in basso il perizoma indossato dalla bassista.

“Felt cute might go back to sleep” scrive Victoria nella didascalia, ormai abituandoci a scatti direttamente dal letto; a quanto pare, la bassista ama stare in camera in totale relax.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti; in molti la chiamano “regina”, mentre una fan scrive come la bassista stia “sabotando” quel poco che resta della sua eterosessualità. Un altro invece riconosce nello scatto della De Angelis il miglior regalo possibile per San Valentino.

Insomma, a prescindere da cosa si scriva nei commenti, sono tutti pazzi per la bassista, un vero e proprio idolo sotto diversi aspetti.