Belen e la confessione che nessuno si aspettava: le parole a sorpresa dell’attuale conduttrice de Le Iene, veramente incredibile.

Belen è tornata nuovamente sotto i riflettori, dopo la seconda maternità e la crisi con Antonino Spinalbese, che ha portato alla rottura definitiva prima della fine del 2021.

La Rodriguez ha iniziato il 2022 con un nuovo piglio, mostrandosi più sensuale che mai e tuffandosi nel lavoro; al momento, conduce infatti Le Iene insieme a Teo Mammucari. A sorprendere però è la sua recente confessione, che davvero nessuno si aspettava; le sue parole a sorpresa.

Belen e la confessione che nessuno si aspettava: le parole a sorpresa su Antonino

Quando diversi mesi fa è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, in molti non hanno creduto all’amore eterno giurato ad Antonino, e a quanto pare avevano ragione; la Rodriguez e l’hair stylist si sono infatti lasciati e, mentre pare ci sia un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, Belen fa una confessione a sorpresa.

Intervistata da Chi, la conduttrice ha parlato in linea generale dei mesi trascorsi, facendo intuire dettagli sulla fine della storia con Spinalbese. “Basta soffrire, non voglio più farlo, se una cosa non va, non va. Ho sbagliato tanto perché sono un’entusiasta ed è lì che ho sbagliato, nel fare le cose subito. Ho peccato di entusiasmo, non di leggerezza, alla fine faccio male anche a me“.

La relazione tra Belen e Antonino si è infatti evoluta in maniera molto rapita, tanto che dopo pochi mesi insieme i due già aspettavano la piccola Luna Marì; la Rodriguez sembra però essere conscia della situazione ed ora sa quali sono le sue priorità.

“Non voglio sembrare egoista ma oggi penso prima a me e ai miei figli. Se non sono contenta io per prima, è difficile che riesca a trasmetterlo a loro” spiega Belen. Che presto non possa ritornare ufficialmente con Stefano De Martino, con cui pare stia trascorrendo sempre più tempo?

Anche qui le sue parole sorprendono: “No, la nostra storia non ha detto tutto perché la mia vita non ha detto tutto, è come un film: avrà detto tutto quando non ci sarò più”.