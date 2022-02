Smagliature rosse? Ecco come eliminarle facilmente

Hai notato delle nuove smagliature rosse? ecco come eliminarle in tempo un trucco facile e veloce. Vediamo nel dettaglio cosa serve e come fare.

Se nell’ultimo periodo hai notato l’insorgere di smagliature rosse è arrivato il momento di mettersi ai ripari.

Per prima cosa vogliamo rassicurati, se le tue smagliature hanno un colore tendente al rosso vuol dire che è ancora possibile farle scomparire, per questo motivo bisogna cercare di rimediare il prima possibile.

Questo inestetismo può essere causato da molti fattori e sopratutto può presentarsi in diversi parti del corpo, le zone più colpite sono cosce, pancia e glutei.

Ma cosa sono le smagliature? del dettaglio vengono descritte come alterazioni che colpiscono il derma, ovvero lo strato più profondo della pelle. In questa zona avviene una sorta di rottura, che provoca una cicatrice abbastanza evidente, nella fase iniziale sono di colore rosso o violaceo e dopo diventano bianche.

Come dicevamo le smagliature assumono un colore diversi in baso allo stadio in cui si trovano, al contrario le loro dimensioni rimangono sempre le stesse. Ma andiamo a scoprire come curarle.

Quali sono le cause delle smagliature?

Le smagliature sono un sintomo comune in moltissime donne, spesso le cause sono legate ad una perdita di elasticità della pelle dovuta alle rapide variazioni di peso. Ma entriamo più nel dettaglio, la facilità della rotture delle fibre di collagene può provocare una sorta di stiramento dei vasi che porta a un mancato afflusso sanguigno e conseguente ristagno delle scorie.

Proprio per questo motivo le smagliature compaiono spesso in zone del corpo dove è facile perdere o accumulare peso.

Ma quali sono i rimedi migliori per eliminarle?

Sappiamo che farle guarire del tutto è molto complicato, ma vi assicuriamo, che se prese in tempo esistono moltissimi trucchi che permettono di farle nettamente migliorare nell’aspetto.

Il rimedio più utilizzato è senza dubbio quello con le creme, spesso queste sono a base di tretinoina, un derivato della vitamina A. Questo nutriente aiuta la ricostruzione del collagene.

Una delle cose più importanti da tener conto è la tempestività, infatti se prese in tempo si possono avere dei risultati eccezionali.

Altri trattamenti consigliati e naturali sono gli impacchi ai fanghi termali, questi aiutano i tessuto ad auto rigenerarsi fino all’eliminazione completa delle smagliature.

Ma non solo, per rimuovere le smagliature è necessario svolgere molta attività fisica, questa aiuta la pelle a rimanere soda ed elastica.