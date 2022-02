Panni: il trucco per asciugarli velocemente in inverno

Con le rigide temperature invernali urge trovare una soluzione: ecco il trucco per asciugare velocemente i panni in inverno

Asciugare i panni in inverno è una delle difficoltà principali della nostra vita quotidiana in casa. Le basse temperature, infatti, rendono praticamente impossibile fa asciugare i vestiti stesi sui classici stendi panni. Inoltre, la frequente umidità invernale potrebbe bagnare i panni e addirittura rovinarli.

Questo non vuol dire che in inverno bisogna rinunciare a lavare (stendere i nostri abiti). C’è, infatti, chi opta per un’asciugatrice, ma non tutti possono permettersela o apprezzano questo elettrodomestico. In questo articolo ti parliamo di un trucco per asciugare velocemente i panni in inverno.

Ecco il trucco per asciugare velocemente i panni in inverno

Non ci crederai, ma esiste un modo che ti permette di asciugare in maniera molto rapida i nostri vestiti e indumenti anche nel periodo invernale. Far asciugare l’abbigliamento intimo, i maglioni o gli stessi asciugamani è infatti possibile anche quando fuori ci sono rigide temperature.

Esiste infatti un trucco per asciugare velocemente i panni in inverno. Si tratta di un modo che ci permetterà di evitare che i nostri capi siano sopraffatti dall’umidità, con la conseguenza del classico cattivo odore. Per mettere in pratica questo trucco, è utile adottare alcune semplici regole utili per la cura del nostro bucato.

È importante innanzitutto evitare di mettere tra i panni da lavare, vestiti e indumenti vari molto bagnati. Questo aumenterebbe l’umidità nel cesto e incoraggerebbe la proliferazione di batteri e altri patogeni che potrebbero influenzare la nostra salute.

Il consiglio per asciugare velocemente i panni in inverno prevede l’utilizzo di un asciugamano. Puoi stenderlo sul pavimento e mettere sopra di esso il vestito o il panno che vuoi asciugare. Dunque, arrotola l’asciugamano sull’indumento e premi con forza. In questo modo l’asciugamano assorbirà la maggior parte dell’umidità, accelerando i tempi di asciugatura del panno.

Un’altra soluzione molto utile, ma spesso ignorata, è quella di sfruttare al meglio la propria lavatrice. Se vuoi asciugare rapidamente i tuoi capi, inserisci un grande asciugamano all’interno della macchina e poi metti i panni che vuoi lavare.

Successivamente, imposta il programma di lavaggio che desiderate. Terminato il ciclo, noterete che l’asciugamano messo in precedenza ha assorbito la maggior parte dell’acqua, in modo da rendere meno bagnati (e quindi più facilmente asciugabili) i tuoi capi.