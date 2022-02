Immensa Chiara Ferragni, l’influencer ed imprenditrice stupisce nuovamente tutti quanti: nuova foto da urlo per lei.

Che sia un’influencer ed imprenditrice di successo lo sappiamo tutti e, grazie alla docuserie The Ferragnez, abbiamo anche visto alcuni retroscena sulla famiglia che ha composto con Fedez; la Ferragni però è dotata anche di un’immensa bellezza, che non passa di certo inosservata a tutti i fan.

Continuamente, Chiara aggiorna il suo profilo Instagram con foto di vario tipo, alcune anche al limite della censura; sfoggiando eleganza ed una sensualità senza limiti, l’influencer appare veramente come un sogno.

Immensa Chiara Ferragni, stupisce nuovamente tutti con la recente foto: un sogno

Spesso paragonata ad una Venere per la sua bellezza ‘classica’, la Ferragni è sempre attiva quando c’è da difendere un ideale in cui crede e, sfruttando la sua popolarità, in questi mesi ha sempre più intensificato i messaggi per l’emancipazione femminile.

Per questo, Chiara non si mette limiti e non ha problemi nel mostrarsi spesso in intimo, come dimostra anche questa foto; sponsorizzando una nuova collezione di Intimissimi, la Ferragni ha infatti sfoggiato nel nuovo post un particolare completino.

Come vediamo, Chiara si è fatta immortalare direttamente sul letto, subito dopo il risveglio in quel di New York; sempre bellissima e coi capelli raccolti, svetta in primo piano il corpo da sogno (specie le lunghe gambe) dell’imprenditrice, enfatizzato dal completino bianco a tema floreale di Intimissimi.

“Woke up in NYC like this. wearing @intimissimiofficial new lingerie collection” scrive la Ferragni nella didascalia, narrando del suo risveglio newyorkese griffato Intimissimi; un concentrato di sensualità ed eleganza, con Chiara Ferragni che si mostra ancora una volta immensa.

I fan sono rimasti senza fiato davanti a tale visione, tanto che il post è stato subito riempito di mi piace; sempre tantissimi i commenti per l’influencer, tra cui anche un classico ma sempre valido “Beato il Fedez” scritto da un fan.