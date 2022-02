Patatine al forno più buone di quelle fritte, e con solo 100 calorie? Eccole

Sei a dieta ma vuoi concederti un pasto sfizioso? Ecco la ricetta delle patatine al forno, hanno solo 100 calorie e sono più buone di quelle fritte. Vediamo nel dettaglio come preparale e gli ingredienti necessari.

Se con l’arrivo dell’estate hai deciso di rimetterti in forma ma non vuoi rinunciare a dei pasti sfiziosi, ti consigliamo di prendere appunti.

Questa ricetta, oltre ad essere buonissima, ha solo 100 calorie. Stiamo parlando delle patatine al forno, uno dei contorni più amati sia dai grandi che dai più piccoli. Tuttavia molte persone tendono a non assumerle per via dell’alto contenuto di carboidrati e grassi quando vengono fritte.

Ma non preoccuparti, in questa ricetta non friggeremo nulla e non ci saranno grassi nocivi per la tua dieta. Il motivo? Se la patatine non vengono cotte in tanto olio possono essere un’ottima fonte di energie per il nostro organismo, anche se stai seguendo un alimentazione sana.

Fortunatamente, come scoprirete a breve, le patate possono essere cotte al forno anche senza l’aggiunta di olio. Siete curiosi di scoprire come? vi sembrerà di mangiare della patatine fritte, croccanti all’esterno e morbide all’interno.Vediamo insieme cosa serve e come prepararle.

Patate al forno senza olio? Ecco la ricetta sfiziosa con solo 100 calorie

Come dicevamo questa ricetta vi ricorderà moltissimo quella delle tradizionali patatine fritte. Oltre ad essere molto economica è perfetta per tutta la famiglia, infatti i più piccoli ne andranno pazzi.

Quello che vi servirà sono:

2 patate

1 cucchiaino di paprika in polvere (facoltativo)

1 cucchiaino di pepe

un pizzico di sale

Passiamo alla preparazione delle patatine al forno:

Per prima cosa dovete lavare e asciugare bene le patate, poi rimuovete la buccia.

Poi tagliate le patate a bastoncini, come se fossero quelle fritte.

Mettete le patate per 10 -15 minuti in una ciotola con ghiaccio e acqua. Trascorso questo tempo rimuovete le patate ed asciugate con carta assorbente.

Preparate la teglia con carta da forno e disponente le vostre patate.

Mettete sopra le patate sale e pepe e paprika, se hai voglia puoi aggiungere qualche goccia di olio d’oliva, altrimenti inforna al naturale.

Coprite il tutto con un foglio di alluminio e lasciate inforno per 5 minuti . Poi rimuovete il foglio e fate continuare la cottura per altri 15-20 minuti.

. Poi rimuovete il foglio e fate continuare la cottura per altri Quando vedete che patate iniziano a prendere colore dorato vuol dire che sono pronte.

Togliete e gustate queste buonissime patate al forno.

Cosa stai aspettando? corri a preparare questa ricetta sfiziosa e sana.