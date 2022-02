Test: qual è la soluzione? Tutti abbandonano e leggono la risposta

Quanto sei bravo in logica-matematica? Scopriamolo insieme con questo indovinello base. Pochissime persone riescono a risolverlo.

Non riuscite a capire il collegamento tra queste cifre giusto? Bene, se siete degli appassionati di matematica e volete provare a mettere alla prova la vostra mente, cercate la soluzione a questo test. Sappiate che in molti rinunciano proprio perché – apparentemente – non esiste correlazione tra questi numeri. Vi diamo però un indizio: prima di tutto, occorre fare una sostituzione; in secondo luogo, vi serviranno un po’ di fantasia ed ingegno per arrivare alla soluzione finale. Nel caso in cui tali equazioni vi appaiano complicate quanto la lingua araba, non scoraggiatevi. Il web è pieno di indovinelli e test di questo tipo, capaci di allenare le vostre capacità di ragionamento. Forse questo risulta troppo difficile? Procedete step by step e, con la dovuta calma, provate a raggiungere la soluzione finale. Quale numero si nasconde dietro i punti di domanda?

LEGGI ANCHE —> Test: sei illuso? Dipende che cosa vedi nell’immagine

Test – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente è perché siete in crisi. Prima di tutto, precedentemente abbiamo parlato di una sostituzione, la quale – in questo caso – consiste nel considerare il punto una somma. In sostanza, il ragionamento che produce le cifre che avete di fronte è il seguente: dovete sommare i primi due numeri, per poi moltiplicare per se stesso il risultato della prima operazione. Più schematicamente: ad esempio, 7 + 2 è uguale a 9; 9 moltiplicato per 9 è uguale ad 81. Ecco il ragionamento corretto. A fronte di questo, quale cifra si nasconde dietro i due punti di domanda?

LEGGI ANCHE —> Test: scegli una carta ecco il messaggio nascosto per te

Ecco il risultato: 2 sommato a 4 è uguale a 6; 6×6 è uguale a 36. Il risultato del complicato matematico dunque è 36. Eravate riusciti a risolvere il quesito? Oppure eravate andati in crisi? Se così fosse, non scoraggiatevi! Sarete più fortunati la prossima volta.