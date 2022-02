Acqua: 8 semplici trucchi per bere di più

Bisognerebbe bere almeno 2l di acqua al giorno. Nell’eventualità in cui vi risulti particolarmente difficile, ecco come fare.

E’ risaputo che un individuo medio dovrebbe bere all’incirca 2l di acqua al giorno (la quantità poi varia in base allo stile di vita della persona in questione). Tuttavia, questa semplice pratica quotidiana può risultare difficile per alcuni. Il sapore noioso, la pancia che si gonfia, il continuo bisogno del bagno. Insomma, ad alcuni poco importa la salute del corpo: bere diventa un’abitudine pesante. Ecco quindi 8 trucchetti per bere di più, senza percepirne il disagio.

Acqua: 8 trucchetti per bere di più

Acquista una bottiglia da 1,5l

Comprare una bottiglia da 1,5l permette di regolarsi sulla quantità d’acqua che si è assunto. Se infatti facciamo riferimento esclusivamente ai bicchieri, potremmo perdere il conto e bere molta meno acqua di quanto dovremmo. La bottiglia diventa così uno strumento prezioso per monitorare i liquidi che assumiamo nel corso della giornata.

Bevi un bicchiere d’acqua appena sveglio

E’ fondamentale bere un bicchiere d’acqua la mattina appena sveglio, soprattutto perché questo permette di digerire più facilmente la prima colazione. Questo gesto infatti attiva l’apparato digerente e stimola l’intero metabolismo.

Sostituisci le bevande zuccherate

Se ami le bevande gassate e zuccherate, sostituirle con l’acqua ti permetterà di bere molto più di quanto faresti di consueto. In questo modo, riuscirai a mantenere la sana abitudine di assumere liquidi benefici per il corpo, evitando di appesantirti con bevande sicuramente poco salutari.

Utilizza app promemoria

Al giorno d’oggi, esistono applicazioni apposite, create proprio per far assumere ad un individuo la giusta quantità di acqua. Di conseguenza, se ritieni di essere particolarmente recidivo e debole nella perdita delle cattive abitudini, l’app può rappresentare un rimedio utile contro la poca idratazione giornaliera.

Bevi una tazza di tè ogni sera

Bere una tazza di tè (soprattutto tè verde) rappresenta un’ottima abitudine per assumere liquidi ed idratare il nostro corpo. Inoltre, il tè contiene anche antiossidanti e sostanze benefiche per l’organismo, diventando un rimedio contro chi si annoia a bere semplicemente acqua naturale.

Mangia cibi ricchi d’acqua

Anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nella corretta idratazione del corpo. Inutile dire di prediligere sicuramente frutta e verdura, tra le cui componenti c’è sicuramente una grande dose di liquidi.

Prenditi una pausa per idratarti

Stai lavorando? Ti stai allenando? Non perdere di vista la salute del tuo corpo. Ricordati, anche nei momenti di grande concentrazione, di concederti quei pochi istanti di pausa per bere due o tre sorsi d’acqua.

Aggiungi gusti extra all’acqua

Si possono trovare in commercio dei veri e propri aromi per l’acqua, i quali permettono di avvertire il sapore di frutti di bosco, fragola, menta e così via. Un’ottima e golosa alternativa alla semplice acqua naturale.