Indovinello: quanti triangoli ci sono? Impossibile dare la risposta giusta

Proviamo a fare insieme questo indovinello logico: osserva l’immagine, quanti triangoli vedi nella figura?

Siete pronti a mettere alla prova la vostra mente? L’indovinello che stiamo per proporvi è molto più difficile di quanto possa sembrare. Il vostro obiettivo è quello di individuare tutti i triangoli presenti nella figura. Sembrerebbe fattibile, ma in realtà pochissime persone riescono effettivamente ad individuare il numero corretto di figure. L’inganno risiede nella sovrapposizione: consigliamo quindi di procedere con calma, in modo analitico e schematico, dividendo la figura in triangoli più piccoli e più grandi. Questi indovinelli rappresentano un vero e proprio esercizio per la mente. Se sarete costanti e cercherete di svolgere un tot di test al giorno, le vostre capacità cognitive diventeranno via via più acute. Le soluzioni cominceranno a risultare semplicissime e la vostra mente ne trarrà sicuramente beneficio. Cominciamo quindi da qui: quanti triangoli vedete nella figura?

Indovinello – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, significa che vi trovate ad un punto morto. Avete forse sviluppato un’ipotesi circa il numero di triangoli presenti nella figura? Alcuni rispondono dieci, altri tredici, altri ancora – nella disperazione e confusione più totale – dichiarano cifre esorbitanti. Bene, i triangoli presenti nella figura non sono sicuramente pochi. Sono 24: ecco esposta la soluzione all’indovinello.

Nell’immagine potete vedere la schematizzazione della figura, in modo da riuscire ad individuare effettivamente tutti e 24 i triangoli. Se la vostra ipotesi corrisponde alla soluzione, vuol dire che godete di una mente particolarmente analitica, sistematica, ma soprattutto capace di rimanere concentrata. Per risolvere adeguatamente l’indovinello infatti, occorreva un po’ di pazienza. In ogni caso, se avete fallito, non mollate! Probabilmente – a furia di esercitarvi – diventerete via via più veloci nella risoluzione di questi test di intelligenza.