Cetrioli: i mille benefici che non ti immagini minimamente

Mangi abbastanza cetrioli? questa verdura oltre ad essere molto buona ha anche moltissimi benefici per il nostro organismo. Vediamo nel dettaglio tutte le sue proprietà e perché è importante mangiarlo.

Stai cercando di perdere peso o di depurare il tuo corpo? sei nel posto giusto, dimenticati diete restrittive e ore spese in palestra a faticare. Oggi ti riveliamo tutti i benefici del cetriolo, una verdura importantissima per il benessere del nostro organismo.

La prima cosa da sapere è che la stagione migliore per mangiare il cetriolo è l’estate, nel dettaglio sarebbe meglio consumarlo a partire da giugno. Anche se, questo ortaggio è possibile trovarlo tutto l’anno.

Il cetriolo è molto facile da usare in cucina, sopratutto perché si può mangiare crudo o sott’aceto. Probabilmente non hai mai provato a mangiarlo con lo yogurt, è buonissimo.

Ma non solo, questa verdura è molto consigliata anche come bevanda. Infatti ti basterà metterla in ammollo in un recipiente d’acqua per qualche ora, ed ecco qua è pronta la tua bibita drenante.

Ma conosci tutte le proprietà del cetriolo? vediamole insieme, non te le immagineresti mai.

Leggi anche->Carnevale: Castagnole salate, una bomba per la cena e super veloci

Cetriolo: ecco tutte le proprietà benefiche

Come dicevamo il cetriolo ha moltissimi benefici per il nostro organismo, infatti è molto utilizzato durante le diete. Oltre ad essere un ortaggio molto rinfrescante ha anche delle proprietà drenanti, depurative e disintossicanti.

Questa verdura fa molto bene al nostro corpo per via della sua grande quantità di acqua, circa il 95 per cento ed è anche molto consigliata per via delle fibre alimentari che possiede. Ma non solo, viene anche utilizzata per i problemi di digestione.

Pensate che 100 grammi di cetrioli possiedono solo 12 Kcal, per questo è altamente consigliato per chi sta seguendo una dieta. Ma non solo, queso ortaggio se mangiato con frequenza aiuta ad eliminare diverse patologie infiammatorie.

Ma come possiamo mangiare i cetrioli? per prima cosa approfittate dell’estate perché l’assunzione di questo ortaggio vi aiuterà a rimanere sempre freschi ed idratati.

Ovviamente si consiglia di mangiarli crudi per mantenere inalterato l’apporto di vitamine e sali minerali. Potete assumerli anche con la buccia, vi basterà semplicemente lavarli accuratamente.

Leggi anche->U&D: Un cavaliere scrive una lettera a Gemma Galgani, ma ecco cosa succede

Cosa stai aspettando? corri a fare scorta di cetrioli, vedrai da subito dei netti miglioramenti.