U&D, un cavaliere scrive una lettera a Gemma Galgani ma ecco cosa succede: la nuova situazione per la dama torinese.

Vento di novità per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, con ancora una volta protagonista Gemma Galgani; la dama torinese, dopo la rottura con Stefano e Massimiliano, pare non avere interesse per nessuno.

Un nuovo colpo di fulmine potrebbe però arrivare presto per la dama, che avrebbe ricevuto una particolare lettera da un nuovo ammiratore; sarà il cavaliere giusto per la Galgani? Ecco cosa succede.

U&D, un cavaliere scrive una lettera a Gemma Galgani: la situazione

Dopo la delusione con Massimiliano e la rivalità instaurata con Nadia, potrebbe arrivare una nuova gioia per la Galgani, niente meno che da un uomo in realtà venuto per la sua amica di sempre, Ida Platano.

Stiamo parlando di Giuseppe La Spisa, che dopo il ‘rifiuto’ di Ida (che intanto continua a frequentare Andrea) pare essere rimasto stregato dalla personalità e dalla sensualità di Gemma, tanto da volerle scrivere una lettera.

I contenuti della lettera sono stati affidati a Novella 2000, col settimanale che ha reso pubbliche le emozioni che l’uomo ha provato ed ha voluto mettere per iscritto. “Cara Gemma, da quando ho ballato con te nella trasmissione Uomini e Donne qualcosa mi ha attirato nei tuoi confronti” inizia così la lettera, che poi continua elogiando la Galgani.

“La tua eleganza, la tua dolcezza e la tua sensibilità sono le qualità che prediligo. I tuoi occhioni grandi brillano colmi di tanto amore da donare e ricevere. In quel ballo mi sono estraniato da tutto. Da quel momento non ero più in trasmissione, esistevamo solo io e te, la tua presenza…” rivela l’uomo, rimasto a quanto pare folgorato improvvisamente dalla dama.

In conclusione, si legge: “Spero che tu possa leggere questa lettera e prendere atto dei miei sentimenti. Una forte attrazione sta nascendo dentro di me nei tuoi confronti.

Grazie a te, per pochi minuti passati in trasmissione, ho trovato ciò che mi manca e ho capito che sei tu, il tuo respiro, la tua presenza…Ti guardo ogni giorno e so per certo che stai diventando sempre più importante per me, e il tuo pensiero mi segue ovunque io vada. Ogni mia parola, ogni mia azione è per te“. Che un nuovo amore sia pronto a nascere? Di certo, le parole scritte dall’uomo lasceranno sicuramente il segno.