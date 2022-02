Love is in the air: tragedia per Aydan, ecco cosa succederà

Vediamo meglio insieme che cosa succede di così particolare per la donna che lascia tutti senza parole per l’accaduto.

Anche oggi, 14 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera turca, Love is in the air.

Dove la piccola Kiraz ha appena saputo di avere due fantastici nonni che sono prontissimi a tutto per lei.

Ma la bella Aydan, sembra che avrà un problema a brevissimo, cerchiamo insieme di capire di che cosa si tratta.

Love is in the air: Aydan non sa cosa fare adesso

Iniziamo dal principio, ovvero quando Serkan ha saputo che Kemal è il suo vero padre non ha preso benissimo la notizia, anzi.

Forse anche perchè lui sembra che stia legando in modo davvero speciale con la piccola Kiraz, e magari è un po’ geloso.

Per quanto riguarda il lato lavorativo, grazie a Pina, Aydan trova un nuovo accordo per Kemal che si dovrà occupare del bellissimi porto turistico della città.

Ovviamente non può dire nulla al figlio Serkan, per evitare che ci siano nuove discussioni in famiglia.

Adesso quindi Kemal e Deniz e per questo motivo decide di organizzare una cena per festeggiare l’evento, ma non ricorda di dire alla proprietaria dell’albergo che il figlio ed Eda sono tornati insieme.

Per lei sarà una vera e propria doccia fredda, perchè non si immaginava assolutamente nulla del genere.

Eda e Serkan, sono a cena da Aydan e comunicano questa bellissima notizia ma la donna non reagisce assolutamente bene, perchè ha sempre avuto una cotta per il noto imprenditore della ArtLife.

Mentre sta dimostrando tutto il suo dissenso per la notizia, le sfugge l’informazione che ha fatto un accordo lavorativo con Kemal.

A queste parole, Serkan va su tutte le furie, e non immaginiamo cos’altro potrà succedere nelle prossime puntate.

Non ci resta che attendere e vedere sempre intorno alle 16.55 tutto quello che accadrà sempre dal lunedì al venerdì.