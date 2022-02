Federico Fashion Style, ecco perché non si sposa: l’hair stylist parla delle nozze dopo aver chiarito più volte la sua sessualità.

Romano classe ’89, Federico Lauri è conosciuto da tutti come Federico Fashion Style, l’hair stylist dei vip; l’uomo, molto noto al mondo dello spettacolo (di recente ha partecipato a Ballando con le stelle) è molto seguito e su di lui c’è sempre molta curiosità.

Ormai da anni è impegnato con Letizia, con cui condivide anche il lavoro e la passione per il mondo del beauty; in molti si chiedono però perché la coppia non sia ancora convolata a nozze e, anche in merito alla questione, ha parlato lo stesso Lauri.

Federico Fashion Style: ecco perché non si sposa

In un periodo dove si parla spesso di fluidità di genere, non dovrebbe di certo sorprendere che Federico sia etero; lui stesso è un esempio di come questi stereotipi di genere, nel XXI secolo, vadano superati in favore di una maggiore apertura mentale e di un rispetto per l’individuo (e per i suoi gusti e il suo stile) sempre dovuto.

In una recente intervista a Nuovo Tv, l’hair stylist ha ora parlato del perché non si parla di matrimonio con Letizia, soddisfacendo le curiosità di tutti i fan; le ragioni, a quanto pare, sarebbero del tutto ideali, e anche qui Federico punta a sdoganare qualcosa che di certo non deve essere imposto.

“Il matrimonio è fuori moda. Oggi quelli che si sposano si lasciano dopo pochi anni. Letizia ha sempre lavorato al mio fianco, lasciandomi libero di inseguire i miei sogni: è il perno della mia famiglia. Le devo tanto“ le parole di Lauri, che sottolinea come di certo non serva un matrimonio per suggellare un amore.

Leggi anche –> Melissa Satta: la giacca non contiene tutto di lei

La sua relazione con Letizia l’ha sicuramente rafforzata invece la nascita della piccola Sophie, la piccola bambina che la sua compagna gli ha regalato; come padre si definisce molto attento, specie quando si tratta dell’educazione della figlia.

Leggi anche –> Gf vip: scatta il bacio che non ti aspetti, ecco tra chi

Nonostante gli impegni lavorativi, Federico cerca di essere sempre presente nella vita di Sophie, avuta dopo tanti tentativi con la fecondazione assistita; al momento non si parla di fiori d’arancio, ma la coppia è solida e più felice che mai.