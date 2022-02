Melissa Satta, la giacca non contiene tutto di lei: la showgirl e conduttrice sportiva va ancora sfoggio di una bellezza inaudita.

Melissa Satta si è ripresa la scena e ha tutta l’intenzione di voler incantare i suoi fan con la sua bellezza infinita. Classe ’86, la showgirl e conduttrice italostatunitense ha raggiunto una maturità sorprendente, senza perdere però un briciolo di quella sensualità che aveva mostrato sin da Striscia la Notizia, per il quale ha fatto la velina mora.

Seguitissima sui social, la conduttrice di Gol Deejay per Sky pubblica continuamente foto che mettono in mostra tutta la sua bellezza; nel nuovo post, la giacca fa fatica a contenere le sue forme.

Sin dall’adolescenza, la Satta ha mostrato una grande passione predisposizione per lo sport, sia nel periodo negli Stati Uniti sia dopo il successivo trasferimento in Italia; tra i vari sport ha anche giocato a Calcio, una passione che ora ha trasformato in lavoro.

Conosciutissima prima come velina poi come showgirl, ormai da quasi vent’anni Melissa incanta il suo pubblico; i suoi lineamenti mediterranei (i genitori sono infatti del sassarese) e il suo corpo scolpito slanciato da più di 178 cm fanno di lei una delle conduttrici più amate.

La nuova foto postata su Instagram non fa che sottolineare ancora la sua bellezza: la Satta si è infatti fatta immortalare negli studi Sky con un taglio di capelli inedito, ma con la solita sensualità.

Vestita con un outfit firmato Stella McCartney molto elegante, fatto da pantaloni e giacca panna, la conduttrice lascia intravedere il top nero che pare non riuscire a contenere il suo florido décollété; con un abbinamento cromatico superlativo, il suo fascino emerge prepotentemente dallo scatto incantando tutti i follower.

Tantissimi i mi piace, così come i commenti; in molti pensano che la Satta stia meglio senza frangetta, ma la maggior parte delle opinioni tendono solamente ad enfatizzare il fascino di Melissa, bella come tantissimi anni fa.