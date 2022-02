Pulire il pavimento: come farlo perfettamente ed in poco tempo

Ecco alcuni consigli su come pulire il pavimento nel migliore dei modi, in poco tempo, e farlo splendere in maniera perfetta

Pulire i pavimenti è un’abitudine molto importante per chi ama tenere la casa pulita e vuole evitare che la sporcizia giri per casa. Proprio per questo, quindi, le faccende domestiche sono tra le operazioni che svolgiamo più spesso nella nostra settimana.

Tuttavia, non tutti lavano e puliscono utilizzando la stessa metodologia. C’è, infatti, chi predilige determinate tipologie di strumenti o di prodotti da utilizzare, anche in base alle proprie esigenze. In questo articolo ti spieghiamo come pulire il pavimento nel migliore dei modi, in poco tempo, e farlo splendere in maniera perfetta.

Come pulire il pavimento nel migliore dei modi

Ognuno ha una sua vera e propria tecnica, ma quando si tratta di pulire il pavimento, la cosa più importante è quella di capire quali sono le proprie esigenze. In base alla superfice da detergere, infatti, cambieranno le tipologie di strumenti e prodotti da utilizzare.

Ecco, dunque, alcuni utili e semplici consigli per pulire i pavimenti e ottenere degli ottimi risultati in base alle proprie superfici.

Prima di iniziare con la pulizia vera e propria, è sempre utile fare attenzione ad alcune accortezze che possono sempre risultare utili, a prescindere dal pavimento in questione. Per prima cosa, infatti, ricordatevi di eliminare qualsiasi ostacolo al vostro passaggio (sedie, sgabelli, tavolini e altri oggetti).

Inoltre, è fondamentale ricordare di eliminare tutto lo sporco prima di passare con acqua e detergente. Passare l’aspirapolvere o il robot è dunque importantissimo per evitare che la polvere, o altra sporcizia, entri in contatto con l’acqua e rovini ancora di più il pavimento.

Tenuto conto di queste accortezze, è ora di passare alla pulizia vera e propria. Importante scegliere il prodotto da utilizzare a seconda del tipo di pavimento. Ci sono, infatti, detersivi naturali o più o meno aggressivi, da utilizzare per determinati superfici.

È necessario fare particolare attenzione ai pavimenti in marmo. Questa superficie, infatti, richiede qualche attenzione in più. È utile prediligere un detergente delicato, realizzato appositamente per questa tipologia di pavimento.

È possibile, inoltre, utilizzare alcune soluzioni fai da te che permettono di sostituire i classici detergenti. Una delle possibili soluzioni, infatti, consiste nel diluire in acqua un po’ di sapone di Marsiglia, alcool e bicarbonato.