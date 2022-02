Lavoro dei tuoi sogni? Eccolo , diventa un Re o una Regina così

Lavoro, cercano il Re/Regina dell’Isola di Piel: candidati assolutamente, è veramente un occupazione da sogno.

Cercare lavoro, specie con la pandemia, è ancora più difficile e la disoccupazione pare aumentare a dismisura; in certe situazione, non soltanto è difficile avere il lavoro dei propri sogni, ma anche trovare un vero e proprio impiego che permetta di mantenersi.

C’è però un’offerta che pare davvero conciliare l’utile al dilettevole: l’Isola di Piel cerca un nuovo re o una nuova regina da incoronare con una particolarissima festa a base di birra. Vuoi candidarti?

Lavoro, cercano un Re o una Regina dell’Isola di Piel: l’impiego dei sogni

L’Isola di Piel si trova in territorio inglese, non lontano da Manchester; la superficie, costituita da appena 20 ettari, è accessibile solamente con un traghetto attivo da aprile a settembre nei periodi di festa oppure nei week end.

Questa particolare quanto bizzarra isola ha al suo centro praticamente una locanda, la Ship Inn, di proprietà del comune: chi gestisce questo locale può essere in pratica investito del titolo di monarca dell’isola.

Se ti piacerebbe avere questo ruolo, dovresti sapere che in questi mesi si sta cercando un nuovo proprietario per la locanda, dopo le difficoltà nate a causa dell’emergenza Coronavirus; le qualità richieste sono la resilienza, la capacità di adattamento per affrontare varie difficoltà e abilità nella gestione del territorio, dalle aree adibite per il campeggio a quelle che forniscono i servizi igienici.

Oltre a questo, sarà necessario anche essere degli amanti della compagnia, del bere insieme e anche essere piuttosto passionali e aperti alle relazioni; insomma, un ruolo che per molti sarebbe un vero e proprio sogno.

Quanto all’incoronazione, come si legge sul sito ufficiale dell’isola una volta insediato il monarca si siete sull’antichissimo trono, indossando l’elmo con tanto di spada; i vari cavalieri versano poi sul suo capo dell’alcol, per una tradizione caratteristica e alquanto inusuale.

La struttura governativa dell’isola pare ergersi intorno al monarca, ai cavalieri, al sindaco e all’intera famiglia reale, mischiando istituzioni antiche e moderne. Al momento, pare che le candidature non siano più di duecento: se sei interessato, c’è ancora tempo fino all’incoronazione prevista per il prossimo marzo 2022, come si legge da questo documento.