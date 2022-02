Emma Marrone viene criticata ma la sua risposta è spettacolare: la cantante non le manda a dire, ecco la reazione.

Emma Marrone esalta i suoi fan; ancora una volta, la cantante pugliese lascia emergere tutta la sua forte personalità, che non mostra di certo solamente sopra al palco.

Rispondendo a delle critiche non sulla sua musica ma sul suo abbigliamento, la Marrone non le manda a dire; la risposta scatena l’entusiasmo del web per Emma, con applausi a scena aperta.

Emma Marrone viene criticata ma la sua risposta è spettacolare

Diverse star della musica italiana e non solo stanno sfruttando la loro popolarità per mandare un messaggio di body positive, e soprattutto di emancipazione femminile; su questa scia Emma, oltre a gesti platealmente femministi, ha scelto per il Festival di Sanremo degli outfit esclusivamente adatti al suo gusto personale, senza badare troppo ad altri criteri.

A quanto pare però, le calze a rete indossate dalla Marrone (sotto l’abito nero con tanto di lungo spacco) durante la serata finale della kermesse a qualcuno non sono piaciute addosso alla cantante.

Pronta la risposta di Emma, che prendendo in causa il commento di un noto esperto di gossip ha commentato in maniera plateale sui suoi social: “Buongiorno a tutti dal Medioevo. Non so se è più imbarazzante o noioso”.

Insomma, la cantante di certo non è una che le manda a dire e, prendendo il largo dalla situazione, è andata ancora una volta contro il bodyshaming, in qualunque sua forma.

“Evitate di ascoltare o leggere commenti del genere. Il vostro corpo è perfetto così com’è. Dovete amarlo e rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare, sia che abbiate le gambe importanti o meno. Siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è” le parole della cantante su Instagram.

Il critico, su Twitter, ha risposto dicendo come il commento sarebbe stato puramente sulla scelta di stile, e non attuo a screditare in qualche modo il corpo della cantante; la Marrone però ha intanto risposto, ricevendo il sostegno di tutti i suoi fan.