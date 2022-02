Pressione alta e diabete: cenare a quest’ora aiuterebbe

Hai problemi di pressione alta o diabete? probabilmente cenare a quest’ora potrebbe aiutarti. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli esperti e cosa fare.

Spesso abbiamo sentito dire in giro che mangiare troppo tardi fa ingrassare, sarà vero?

Ma non solo, spesso alcuni affermano con certezza che ingerire carboidrati dopo un certo orario non faccia bene al nostro corpo.

Quindi cenare in orario compreso tra 18-19.30 dovrebbe fare meglio al nostro metabolismo?

Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo fare chiarezza su alcuni aspetti: in primis durante l’intera giornata, tutti gli alimenti mantengono inalterata la loro composizione in termini di nutrienti e di apporto calorico. Pertanto se decidiamo di mangiare una fetta di pane alla sera avrà le stesse calorie di quando la mangiamo a pranzo.

Però chiarito questo primo aspetto va anche detto che il nostro corpo è regolato dai ritmi biologici, ovvero ritmi cardiaci che influiscono sulla regolazione ormonale. Proprio questi sono diversi nell’arco della giornata e vanno in base all’orario, ovvero il giorno e la notte.

Per questo uno studio ha deciso di approfondire l’argomento e ha scoperto che chi cena a un orario ben preciso oltre a dimagrire, potrebbe prevenire alcune malattie come: la pressione alta, il diabete e le malattie cardiovascolari.

Andiamo a scoprire l’orario giusto per cenare e i benefici che porterebbe.

Leggi anche->Lavoro: questa azienda offre una “vacanza” a Tenerife per chi ha lavorato durante la pandemia

Cena presto aiuta a prevenire pressione alta, diabete e malattie cardiovascolari, ecco la verità

Stando a quanto dicono gli esperti l’orario perfetto in cui bisognerebbe cenare è intorno alle 19.

Gli scienziati affermano che mangiare a quest’orario, oltre a far dimagrire, aiuterebbe il nostro organismo a prevenire alcune malattie cardiovascolari, la pressione alta e sopratutto il diabete.

La rivista British Journal of Nutrion ha riportato un esperimento condotto su 82 donne in sovrappeso. La ricerca è durata ben 12 settimane e risultati sono stati grandiosi: durante questo periodo alcune signore avrebbero anticipato l’orario della cena alle 19.00/19.30 mentre altre avrebbero ritardato la cena alle 22.00/22:30.

Il risultato? chi ha mangiato presto ha ottenuto una perdita di peso maggior e un miglioramento nella salute.

Leggi anche->Spirulina: è utile per dimagrire? Ecco lo studio

Ovviamente può capitare che per impegni o altro ci si ritrovi a cenare ad un orario diverso, non preoccupatevi l’importante è non esagerare con le porzioni e sopratutto mangiare alimenti sani, quindi verdure, riso, cereali e frutta.