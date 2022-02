Roberta Capua, ecco chi è il fratello Michelangelo: tutto sul fratello della celebre conduttrice ed ex-Miss Italia.

Roberta Capua è ormai un volto più che noto, da decenni, del nostro mondo dello spettacolo; eletta Miss Italia nell”86, la 53enne di Napoli ha avuto grandissimo successo sia negli anni ’90 sia soprattutto negli anni ‘2000, dove ha trovato spazio come conduttrice in programmi come Buona Domenica, I fatti vostri e Unomattina.

Le informazioni sulla Capua, quindi, non mancano di certo, ma sapete chi è il fratello della bellissima conduttrice? Ecco Michelangelo, tutte le informazioni su di lui.

Roberta Capua, ecco chi è il fratello Michelangelo: le informazioni

Fratello maggiore di Roberta, Michelangelo (così come la conduttrice) è il figlio di Marisa Jossa, eletta Miss Italia come la sorella nel ’59, e dell’ avvocato Alberto Capua; lontano dal mondo dello spettacolo, nel corso della sua vita si è laureato sia in Giurisprudenza che in Scienze Politiche, dimostrando diversi interessi.

Al momento, dopo essere nato e cresciuto a Napoli il 55enne vive a Londra e, anche come scrittore, si occupa di cinema e di libri rari; non è chiaro se sia impegnato o meno sentimentalmente, ma è certo che con la sorella (così come con tutta la famiglia) ha un legame strettissimo.

La stessa Roberta, in occasione del suo 50esimo compleanno, le ha dedicato un affettuoso post su Instagram, con tanto di foto che ritrae i due insieme; tra l’altro, è evidente anche una somiglianza tra fratello e sorella.

Il nome gli è stato dato in onore del nonno paterno, appunto suo omonimo, che è stato anche sindaco di Sarno; la sua è una famiglia piuttosto in vista, anche vista la carriera della sorella, ma nonostante questo Michelangelo è molto riservato e pare non abbia nessun profilo social.

E’ noto anche per aver scritto diversi libri di successo, tra cui Kim Novak. La bionda che visse due volte, pubblicato da Bietti e uscito più di sette anni fa, nel 2014.