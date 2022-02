Lea – Un nuovo giorno: la decisione shock di Marco

Ha debuttato da pochi giorni la nuovissima serie Lea – Un nuovo giorno, prodotto Rai con protagonista Anna Valle. Ecco le anticipazioni.

La nuova serie Rai che vede protagonista la talentuosa Anna Valle, ha già ottenuto ottimi feedback dal pubblico italiano. A seguito della pandemia, sono stati molti gli sceneggiatori che si sono appassionati ai medical drama, tanto che in Italia abbiamo visto il debutto di moltissime fiction incentrate proprio sulla vita in corsia. Vediamo ora le anticipazioni della puntata di Lea – Un nuovo giorno, in onda il 15 febbraio alle 21.25 su Rai1. Riuscirà la dolce Lea a vincere la concorrenza con Andrea Fanti? Staremo a vedere.

Lea – Un nuovo giorno: anticipazioni 15 febbraio

I primi episodi iniziano con il botto e il pubblico italiano si trova così ad appassionarsi ad un altro medical drama. Prima Doc – Nelle tue mani conquista il record di share, ora la dolce Lea sembra un’ottima erede per Andrea Fanti. Nelle nuove puntate di Lea – Un nuovo giorno, la dottoressa dovrà affrontare una serie di problemi sentimentali. Prima di tutto, l’episodio si apre con il compleanno della piccola Martina, figlia di Arturo. La bimba è convinta di poter vedere la madre in occasione della festa, Arturo dovrà quindi ammettere alla bambina che neanche all’ora potrà vedere la sua mamma. La puntata sarà quindi incentrata sui tentativi di Arturo di dire la verità a Martina, con l’aiuto della comprensiva Lea.

Dopodiché, la nuova dottoressa della Rai dovrà affrontare, insieme a Marco, un’altra brutta notizia: la coppia che avrebbe dovuto adottare Koljia cambia idea, in seguito alla scoperta delle reali condizioni di salute del bambino. Il paziente rischia così di tornare in Russia, l’assistente sociale comunica l’eventualità a Lea, la quale ne rimane scioccata. Inoltre, come se non bastasse, Marco ammette alla dottoressa di aver interrotto la sua storia d’amore con Anna. Lea si trova quindi tra due fuochi: Marco e Arturo, chi avrà la meglio? Nel frattempo, Martina torna in ospedale per rimuovere il gesso e tra la bimba e Lea nasce un bellissimo feeling. Tuttavia, per scoprire i risvolti di questi intrighi dovremo aspettare la messa in onda della puntata – 15 febbraio, alle ore 21.25.