Nonno Felice: ricordate le gemelline Eva e Morena? Eccole oggi, bellissime

Nonno Felice vi ricordate delle gemelline Eva e Morena? Eccole oggi, da non credere come sono diventate dopo tanti anni.

Molto prima delle piattaforme streaming e del grandissimo successo delle serie tv, spopolava in Italia, nello specifico su Canale 5, una sitcom piuttosto particolare: Nonno Felice.

Andata per la prima volta in onda nel ’93, la sitcom ha raccontato le particolari vicende di Felice, un ex-alpino che ora si occupa di educare e badare ai suoi tre nipotini, Federico e le due gemelline Eva e Morena, per via degli impegni lavorativi dei genitori.

Vi ricordate delle due piccole bambine? Ecco come sono diventate oggi dopo quasi trent’anni, veramente bellissime.

Nella sitcom, ad interpretare il patriarca della famiglia Malinverni trovavamo Gino Bramieri, morto tra l’altro nel ’96, un anno dopo la fine della messa in onda di Nonno Felice con la terza stagione.

Ad interpretare Federico c’era invece Federico Rizzo, mentre a vestire i panni delle due gemelline Eva e Morena Prantera, che oggi sono lontane dal mondo dello spettacolo.

Più che trentenni, le due piccole gemelline sono diventate delle donne bellissime e anche piuttosto realizzate; entrambe si sono laureate in Giurisprudenza ed esercitano a tutti gli effetti degli avvocati.

Ancora una volta, le due hanno scelto di essere legate anche nel lavoro ed insieme conducono uno studio legale; nella sitcom le ricordiamo vestite uguali, quasi una sola e unica bambina.

Oggi hanno sicuramente vite separate, e come appare dalle foto su Instagram hanno anche un look diverso; condividono però tante passioni, oltre a quella per la Legge anche quella per il fitness e lo sport, in particolare la danza.

Oggi sono quindi lontane dai riflettori, ma tantissime persone le ricordano con affetto nei panni di quelle due bambine intelligenti e furbe, che tanto hanno fatto divertire e per cui tanti ancora provano affetto.