The Good Doctor e The Resident: trame shock

Cosa succederà nei prossimi episodi, che andranno in onda mercoledì 16, di The Good Doctor e The Resident? Scopriamolo insieme.

Mercoledì 16 febbraio 2022 in onda su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata del telefilm The Good Doctor. Siamo giunti alla quinta stagione e sulla Rai verrà trasmessa la sesta puntata, intitolata Un Cuore.

In questi giorni il telefilm non è andato in onda a causa di Sanremo. Ma cosa succederà nel prossimo episodio? Tramite “DiPiùTV”, sappiamo che “Andrews continua la sua relazione con Salen, mentre Lea visita Glassman in Paradise, Montana.

Inoltre, Lea ha bisogno dei consigli di Glassman e lo prega di tornare, anche per il bene di Shaun. Lui, però, rifiuta l’offerta e la rassicura. Intanto c’è un bambino che attende un trapianto di cuore e il possibile donatore è un ragazzo in fin di vita, il cui padre è in preda ai dubbi”.

The Good Doctor e The Resident: anticipazioni

Questo episodio verrà trasmesso in prima serata, su Rai 2, a partire dalle 21.10. Subito dopo, andrà in onda una nuova puntata di The Resident, giunto alla sua quarta stagione. Andrà in onda l’episodio intitolato Un nuovo Caos. Cosa succederà ora? Scopriamolo insieme.

“Chastain, da privato, ora è un ospedale pubblico e tutti cercano di adattarsi ai cambiamenti. Quando uno dei chirurghi che deve eseguire un intervento chirurgico importante decide di smettere a causa della riduzione della sua paga, cercano di trovarne un altro un sostituto e toccherà a Bell metterci una pezza contattando il suo figliastro.

Ed intanto, mentre Nic lotta con tutte le sue forze per la guarigione, l’amica nonché ex collega Billie torna per sostenerla”.

The Resident è stato rinnovato per una quinta stagione, dove vedremo la morte di uno dei personaggi più importanti di tutta la serie.

Stiamo parlando di una delle protagoniste, Nic, che uscirà di scena nell’episodio numero 3. Morirà a seguito delle ferite riportate dopo un incidente d’auto.

L’attrice che interpreta Nic, Emily Van Camp, ha deciso di lasciare la serie per dedicarsi completamente alla sua famiglia, dopo la nascita di Iris, avvenuta a settembre del 2021. La bambina è nata dall’amore dall’attrice e dal marito Josh Bowman.