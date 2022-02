Paradiso delle signore anticipazioni: Ezio va via di casa

Vediamo meglio insieme che cosa succederà oggi per quanto riguarda l’amatissima soap opera che si svolge a Milano.

Anche oggi, 14 febbraio, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda la soap opera Il Paradiso delle signore.

Dove sembra stia per accadere qualcosa che non avremmo mai pensato possibile, ma vediamo meglio insieme.

Iniziamo con il dire che Veronica ha deciso di proteggere il più possibile la figlia dalla lettera minatoria che ha inviato a Gloria, prendendosi tutta la colpa dell’accaduto.

Ezio va via di casa e annulla il matrimonio?

La donna era decisa ad incontrare la Moreau ma non si è presentata perhè Ezio ha scoperto tutto ed è andato direttamente lui.

L’uomo ovviamente è molto deluso da quello che sta succedendo nella sua famiglia e decide di prendere una decisione shock.

Ovvero va via di casa e rimanda il loro matrimonio, o almeno lo fa per il momento, non possiamo sapere ancora se sarà una decisione definitiva.

Ma Veronica, cercherà di incontrare nuovamente Gloria per parlare con la donna, e non sappiamo come andrò a finire.

Per quanto riguarda invece Umberto è assolutamente distratto dal fatto che la Contessa non comunica sue notizie ormai da svariati giorni.

Il suo non essere così presente è diventato un momento perfetto per Dante e Fiorenza dato che l’uomo vuole vendetta.

Sembra infatti che il Romagnoli e l’adorata cugina riescono a mettere le mani sul Paradiso con il loro piano, e nessuno li ferma.

Anche al Paradiso delle signore è arrivato San Valentino, ma questa volta niente cioccolatini e fiori, ma le Veneri hanno organizzato una serata pedalando in bicicletta.

Potranno così lasciare da parte tutti i loro problemi personali e divertirsi per un momento, mentre Dante decide di organizzare qualcosa di particolare per la bella Beatrice.

L’uomo vuole assolutamente rientrare nelle sue grazie, ma non è detto che la donna accetti.

Non ci resta che attendere le prossime puntata per capire come si svilupperà questa particolare situazione, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa.