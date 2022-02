Una Vita, Lolita sta per morire ma ha una richiesta particolare: commozione nella soap di Canale 5, ecco cosa succede.

La tristezza prende il sopravvento nella soap di Canale 5. Mentre Bellita ha finalmente rivelato a tutti di essere viva e vegeta, per la gioia di tutti gli abitanti di Acaçias, Felipe ha salutato tutti ed è partito per raggiungere il figlio Tano.

Genoveva, nonostante l’allontanamento del quasi ex-marito, continua a tramare alle sue spalle e paga un investigatore per rimanere informata sui suoi movimenti in Austria; nel frattempo però, a casa Palacios c’è tanta tristezza per la condizione di Lolita, a cui resta veramente pochissimo da vivere.

Una Vita, Lolita sta per morire ma ha una richiesta particolare: le anticipazioni

Da quando sono venuti a conoscenza della diagnosi di Lolita, Carmen, Ramon e Antonito hanno deciso di tenere la donna all’oscuro della sua reale condizione di salute; la bottegaia, che continua a stare male, ha capito però che le stanno nascondendo qualcosa ed è ormai sicura che la sua malattia è terminale.

In Germania potrebbe esserci una cura per salvarla, ma è ancora in fase sperimentale e i medici tedeschi non vogliono distribuirla fino a quando non saranno certi che sia davvero efficace; Antonito continua a nutrire speranze, ma la donna potrebbe non avere il tempo per aspettare la sperimentazione.

Stando alle anticipazioni per la prossima puntata, ormai conscia del poco tempo che le resta da vivere Lolita fa una richiesta particolare a Carmen e Ramon, pilastri della famiglia Palacios: la bottegaia implora i suoceri di prendersi cura sia del figlio Moncho che di Antonito quando lei non ci sarà più.

Grande commozione a casa Palacios, con la famiglia ormai pronta a vivere un dramma; Lolita riuscirà a salvarsi, oppure anche una donna forte come lei dovrà arrendersi alla malattia?

Nel frattempo, Aurelio Quesada ha somministrato ad Anabel una droga per stordirla, con l’intento di avere un rapporto con lei; a fermarlo interviene Soledad, pronta anche a minacciarlo con una pistola per allontanarlo dalla figlia di Marcos. Come reagiranno Bacigalupe e Miguel, una volta tornati dai rispettivi viaggi? Aurelio riuscirà a far tacere la domestica, ormai in intimità con Marcos?