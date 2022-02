Stress: come si manifesta sul tuo corpo

Stress: quali sono le cause, come si manifesta e quali conseguenze porta al nostro corpo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Lo stress è un problema di cui ne soffrono e che accomuna moltissime persone. Ovviamente, ogni corpo è diverso c’è chi reagirà in un modo e chi in un altro, nel momento in cui si presenta. L’unico dato comune a tutti gli individui è il grande fastidio legato alle reazioni che porta con sé. Può intaccare il sistema immunitario e gravare anche su altro.

Spesso si manifesta quando l’ambiente di lavoro risulta troppo frustrante oppure quando si avverte troppa preoccupazione e responsabilità in ambito familiare, sentimentale e lavorativo. Scopriamo perchè e come si manifesta. Non è un qualcosa da sottovalutare, anzi si può manifestare anche per lunghi periodi. Ecco svelate tutte le conseguenze annesse.

Stress: alcuni sintomi e le conseguenze

ansia

tachicardia

dolori muscolari

attacchi di panico

problemi alla tiroide

eccessiva perdita di capelli

irregolarità delle mestruazioni

La domanda che sorge spontanea è se effettivamente esistano dei modi per riuscire a tenere a bada lo stress ed i relativi sintomi. Certamente ogni reazione ed ogni persona ne potrà riscontrare diversi. Non possono essere uguali per tutti. L’alimentazione, come per tante altre cose, è il primo step su cui interrogarsi. Se risulta sana ed equilibrata il corpo ne risentirà positivamente. Ovviamente, abbinata all’attività fisica contribuirà, in positivo, a migliorare e mantenere il corpo in salute.

Altri rimedi, legati più alla sfera spirituale, possono essere la meditazione o lo yoga. Anche la psicoterapia ha il suo perchè, se si soffre di stress in modo più intenso. È utilissima per andare alla ricerca di problematiche inconsce o semplicemente più personali, in modo da poter lavorare su se stessi a 360 gradi e riuscire a trovare l’equilibrio sperato.