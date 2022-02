Banane: sai quante calorie hanno veramente, da non credere!

Sono uno dei frutti più buoni e diffusi sulla nostra tavola. Ma sai quante calorie hanno davvero le banane? Da non credere

Le banane sono tra i frutti più apprezzati e utilizzati sulle nostre tavole. Facili da mangiare e dal gusto inconfondibile, questi frutti rappresentano una parte importantissima della nostra dieta. Sono inoltre particolarmente apprezzate da chi fa sport e cerca una fonte rapida di energia.

Le banane, infatti, sono ottime per recuperare le forze, grazie al loro grande apporto calorico. Dunque, oltre ad essere buone, questi frutti sono molto interessanti per i loro benefici. Ma sai quante calorie hanno davvero le banane? Te lo spieghiamo in questo articolo.

Ecco quante calorie hanno davvero le banane

È davvero difficile avere in casa un cesto di frutta senza che contenga le nostre preziose banane. Questo frutto, infatti, è tra i più apprezzati in assoluto, grazie al sapore inconfondibile e ai suoi numerosi utilizzi che si possono fare in cucina.

Inoltre, le banane ci offrono numerosi benefici e rappresentano una delle scelte più sane da fare a tavola. Rappresentano un facile e veloce spuntino per chi vuole recuperare energia con gusto o a voglia di qualcosa di dolce. Ma sai quante calorie hanno davvero le banane?

Una banana, in media, può contenere circa 105 calorie. Si tratta di una quantità variabile, soprattutto a seconda delle dimensioni del frutto. È possibile, quindi, fare una classificazione delle calorie, in base alla grandezza del frutto:

Molto piccola (81gr.): 72 calorie ;

; Piccola (101gr): 90 calorie ;

; Media (118gr): 105 calorie ;

; Grande (136gr): 121 calorie ;

; Molto grande (152gr): 135 calorie.

La banana è un frutto molto apprezzato da chi fa sport e vuole avere uno spuntino veloce, in grado di rilasciare subito energia. Questo perché il 93% delle calorie di una banana proviene dai carboidrati. Solo il 4% e il 3%, infatti, provengono da proteine e grassi. Una banana media, infatti contiene circa 25gr di carboidrati.

Proprietà benefiche delle banane

Come abbiamo detto, in precedenza, le banane sono un frutto che presenta numerose proprietà benefiche: per questo è particolarmente apprezzata dagli sportivi. Le banane permettono, infatti, di integrare Sali minerali (come potassio e magnesio) e fibre. Inoltre, sono fonte di calcio e vitamina C.