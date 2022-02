Isola dei famosi, davvero salta tutto? Ecco la verità a riguardo: cosa succede per il cast della nuova edizione.

Il Grande Fratello Vip 6 sta per finire e dunque ci avviciniamo a passo spedito verso l’esordio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, di cui ormai si parla da diverse settimane.

Molti nomi dei naufraghi sembrano essere stati confermati, così come si erano fatti i nomi degli opinionisti; a quanto pare però, ora la situazione sarebbe cambiata e c’è il rischio che salti tutto quanto.

Isola dei famosi, salta tutto? Ecco la verità sugli opinionisti

Sembrava davvero tutto fatto per portare in studio, vicino ad Ilary Blasi, sia Nicola Savino che Vladimir Luxuria, coppia quest’ultima che abbiamo visto anche di recente a Back to School.

In realtà però, la situazione non è per nulla definitiva: Savino (che di recente ha parlato del suo rapporto col padre) sembrerebbe essere stato confermato, mentre Luxuria (che poco tempo fa aveva dichiarato come nessuno l’avesse ancora contattata) pare proprio che non ci sarà.

A questo punto, è necessario trovare un nuovo nome femminile da affiancare a Savino; pare che sia l’ipotesi Amanda Lear che quella di Soleil Sorge (ancora all’interno della casa di Cinecittà) non siano state prese in considerazione dalla produzione.

Chi sarà il nuovo nome? Di certo, Ilary al momento si trova piuttosto in difficoltà e il rischio di sbagliare nuovamente la scelta degli opinionisti (realizzando magari una coppia mal assortita, come successo col trio Tommaso Zorzi-Iva Zanicchi-Elettra Lamborghini), vista l’urgenza, pare essere alto.

Leggi anche –> Nicola Savino shock: ecco i suoi “demoni” interiori

Nel frattempo, pare che la conduttrice sia stata accontentata per la scelta dell’inviato; non sarà confermato l‘ex-nuotatore Massimiliano Rosolino e non ci sarà nemmeno Alvise Rigo, rugbista e modello, bensì Alvin.

Leggi anche –> Amici 21: ecco i primi allievi del serale con qualche sorpresa

Il conduttore milanese ha un forte rapporto d’amicizia con la Blasi ed ha già collaborato con lei più volte; per questo, la conduttrice romana ha deciso di chiamarlo ancora una volta al suo fianco, per guidare un’edizione che si preannuncia scoppiettante ma molto difficile.