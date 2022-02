Nicola Savino shock, ecco i suoi “demoni” interiori: il comico e conduttore si apre in una nuova intervista.

Classe ’67 e originario di Lucca, Nicola Savino è ormai da anni un volto noto della nostra televisione; oltre che a Le Iene, di recente lo abbiamo visto ritornare con Back to School e, quasi certamente, sarà uno dei due opinionisti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Sebbene in tv (e non solo) porti sempre grande allegria, come tutte le persone anche Savino ha le sue fragilità, i suoi turbamenti, le sue paure e le sue sofferenze; in una lunga intervista al Corriere della Sera, si è aperto al suo pubblico parlando a tutto tondo di sé.

Nicola Savino shock, ecco i suoi “demoni” interiori: la confessione in una lunga intervista

Parlando al giornale, il conduttore ha avuto modo di ripercorrere la sua vita, dal rapporto complicato col padre fino alla relazione con la sua attuale moglie, Manuela Suma, costumista con cui è ormai sposato dal 2009.

Il padre di Savino, per lavoro, era costretto spesso a viaggiare all’estero e dunque Nicola ha dovuto conviver con la sua assenza; “Quando tornava dai suoi lunghi viaggi mi portava delle radio, che io poi smontavo, forse nella speranza di trovarci dentro lui. Da quando sono nato ai miei 14 anni non c’è stato praticamente mai” spiega il conduttore, che rivela anche come nel momento in cui lui sia nato il papà ha dovuto anche affrontare una grave depressione.

“Si è ammalato proprio quando sono nato io, ma poi è peggiorata” spiega Nicola, che da bambino non aveva di certo gli strumenti per capire cosa stesse succedendo, e soffriva di alcune cose che non poteva fare. “Eppure posso dire con certezza che nonostante la malattia non ha mai fatto mancare a me e alle mie sorelle l’amore” sottolinea però il conduttore, che ha avuto il sostegno della mamma e anche degli zii.

Crescendo, ha avuto modo di riavvicinarsi al padre e magari anche recuperare il tempo perso: “Con i primi guadagni di Colorado gli ho comprato una piccola casetta vicino alla mia: l’ho seguito, accudito, stava bene. Per tutto quel tempo siamo stati molto vicini” rivela il conduttore, col padre che è venuto a mancare nel 2014.

La mamma invece se ne è andata molto prima, non potendo vedere il suo successo; Savino ha ritrovato poi il forte amore di una donna con la moglie Manuela, di cui ama la “leggerezza d’animo”, la sua curiosità e la passione per i viaggi.