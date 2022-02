Vediamo insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della nostra amata soap opera turca che ci fa battere il cuore.

Anche oggi, 17 febbraio abbiamo modo di vedere Love is in the air, e sembra che il grande giorno per Eda e Serkan sia sempre più vicino.

Ma come spesso accade è sempre ricco di inconvenienti o di contrattempi che sembrano allungare e disorientare sempre tutti.

Come abbiamo avuto modo di vedere, Serkan aveva chiesto l’aiuto dell’amica Melo che però non è assolutamente riuscita a mantenere il segreto con nessuno.

Eda e la proposta di matrimonio

Perchè il bel imprenditore voleva fare una romanticissima proposta di nozze alla donna che ha sempre amato ma che dopo aver scoperto di avere una figlia insieme si è scatenato nuovamente questo amore che si era fermato.

Adesso che praticamente tutti sono a conoscenza del piano del bel imprenditore turco non è semplicissimo farle una sorpresa.

Serkan, però fa veramente qualsiasi cosa per non farsi scoprire, e vuole assolutamente che tutto sia perfetto e magico come deve essere.

Perchè la loro nuova vita insieme, direttamente come una famiglia deve essere assolutamente perfetta.

Ma ecco arrivare finalmente il grande momento, quello che tanto aspettava Serkan, ovvero la proposta vera e propria.

L’uomo rivela alla sua bellissima e dolce amata, Eda, che vuole passare con lei tutta la sua vita chiedendole di sposarlo davanti a tutti gli amici che hanno sempre creduto in loro e nel loro amore.

Ovviamente, Eda è felicissima e super emozionata dalle parole che ha appena detto il suo amato Serkan ed accetta con gli occhi pieni di lacrime.

Un momento davvero molto emozionante per tutti i presenti che sono a conoscenza della loro super travagliata storia d’amore.

Non ci resta che continuare a seguire le loro avventure nelle prossime puntate, e vedere se effettivamente riusciranno a dire di si oppure ci saranno altri inconvenienti.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su canale 5!