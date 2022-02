Una Vita anticipazioni, Genoveva e Natalia sono amiche: le due donne sono sempre più vicine e pronte ad allearsi.

Dopo essere uscita di prigione, Genoveva si è ripresa facilmente la centralità nel quartiere di Acaçias e, con Felipe lontano, pare essere interessata anche a coltivare altre alleanze avvicinandosi ad entrambi i Quesada.

Se con Aurelio c’è quasi una sorta di flirt, oltre che un interesse prettamente economico, la Salmeron pare aver visto nella sorella Natalia una sua degna discepola ed amica; le due sembrano essere sempre più vicine.

Una Vita anticipazioni, Genoveva e Natalia sono amiche: le due donne molto vicine

Dopo aver già consigliato a Natalia di rinunciare ad Antonito, la dark lady di Acaçias pare essere intenzionata ad aiutare la giovane messicana anche a far cambiare idea a tutte le vicine, che dopo lo scandalo col marito di Lolita non hanno nessuna simpatia per Natalia.

La più agguerrita è sicuramente Susana, che continua la sua campagna contro gli stranieri: la donna vuole a tutti i costi che i due messicani lascino il quartiere e non smette di distribuire volantini di propaganda anche per convincere tutti i vicini.

Vedendola in strada intenta nella sua opera diffamatoria, Natalia sembrava pronta a scagliarsi contro l’ex-sarta; la Salmeron però la ferma in tempo e la porta nel suo appartamento, spiegandole come una piazzata davanti a tutti avrebbe solamente peggiorato le cose.

Il consiglio di Genoveva è diretto: lasciare che a Susana passi la sua nuova fantasia e cambiare strategia nei confronti di tutte le signore, per ottenere il suo favore. Conscia della sua esperienza passata, la Salmeron sa bene come fare per far cambiare idea alle vicine e Natalia, sempre più vicina a lei, sembra abbia tutta l’intenzione di seguire diligentemente i consigli di Genoveva.

Nel frattempo, Cesareo si prepara a partire per i Paesi Baschi e a sposare Arantxa; per questo, Servante ha deciso di organizzare per lui un addio al celibato coi fiocchi, niente meno che portandolo ad un cabaret insieme a Jasinto!