Carnevale: Castagnole salate, una bomba per la cena e super veloci

Vediamo insieme questa incredibile ricetta che vi permetterà di portare in tavola qualcosa di particolare, ma veloce e buonissimo.

Come sappiamo i motivi per festeggiare li troviamo facilmente, anche solamente la fine di una giornata può essere un buon motivo.

In questo caso, essendo nel periodo di carnevale, vi proponiamo una simpatica ricetta delle castagnole, ma in una nuova versione, ovvero salate.

Anche la lista degli ingredienti non è così particolarmente lunga o complicata, e molto probabilmente avete già tutto in casa.

Castagnole salate: un bomba

Le castagnole ovviamente le conosciamo tutti e credo che nessuno al mondo dica che non le gradisca.

Ma in questa nuova versione possiamo servirle per un aperitivo con gli amici, e siamo sicuri che andranno a ruba come quelle dolci, anzi anche molto di più.

Ovviamente la cosa perfetta sarebbe friggerle, ma se vogliamo possiamo farle anche al forno, e poi possiamo accompagnarle da un ottimo tagliere di salumi misti.

Al posto del formaggio normale possiamo mettere del pecorino, per un gusto più deciso, oppure anche un mix tra parmigiano e pecorino.

Ma ecco arrivare la lista degli ingredienti che ci servono per preparare circa 33 palline: