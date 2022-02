San Valentino: un primo piatto ottimo e super veloce

Vediamo insieme una velocissima ricetta per il giorno della festa degli innamorati che possiamo preparare in casa.

La giornata che celebra l’amore in tutte le sue forme è veramente ad un passo, e perchè non preparare un piatto buonissimo in casa ma in modo veloce?

Ecco che vi mostriamo una ricetta dall’effetto wow che lascerà senza parole la vostra dolce metà, ne siamo sicuri.

Ma non perdiamoci in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci serve per stupire, ma sempre non sprecando troppo tempo dietro ai fornelli, così possiamo stare sul divano insieme a berci un bel bicchiere di vino e a parlare.

San Valentino: un primo piatto wow!

Iniziamo con la lista degli ingredienti che sono facilissima da reperire, e molto probabilmente li abbiamo già in casa:

150 grammi di riso

100 grammi di salsiccia di maiale

30 grammi di burro

20 grammi di grana

8 foglie di salvia

1/2 lt di brodo di carne

1/2 cipolla

Olio, sale e pepe

Vino e zafferano

I quantitativi che vi abbiamo appena fornito sono ovviamente per 2 persone, nel caso siate di più, avendo a cena anche i figli, aumentate i quantitativi.

Ma iniziamo con la nostra preparazione, in una casseruola mettiamo una cipolla insieme al nostro burro e lasciamola imbiondire.

Adesso mettiamo il riso e tostiamolo per qualche momento, bagnandolo con il vino, e lasciamo che evapori.

Mettiamo un paio di mestoli di brodo caldo e lasciamolo cuocere, unendo se necessario, altro brodo.

In un’altra padella tagliamo la nostra salsiccia a pezzetti e avvolgiamola con la salvia che in precedenza avevamo lavato.

Facciamo rosolare il tutto, con un pochino di burro fino a quando non è tutto ben dorato, e spengiamo il fuoco.

Torniamo al nostro risotto dove uniamo lo zafferano, due parti del grana ed il burro che è rimasto

Mescoliamo bene, e per servire in modo molto carino, data la giornata particolare, prendiamo due coppopasta tondi e ci mettiamo dentro il nostro riso.

Sopra adagiamo in modo delicato la nostra salsiccia e spolveriamo con un po’ del grana che è rimasto.

Serviamo il tutto molto caldo e godiamoci la serata con un bel bicchiere di vino rosso in totale tranquillità.

Al posto della salsiccia se non vogliamo, possiamo utilizzare dei pezzettini di guanciale che facciamo rosolare in padella senza l’aggiunta di olio e li mettiamo sempre sopra al nostro riso, oppure dei pezze di funghi porcino che lasceranno il nostro amato senza parole.

Questa buonissima ricetta è stata presa dal sito sale e pepe, ma con qualche aggiunta qua e là che ha dato il nostro tocco personale.