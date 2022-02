Stress? Riconosci i segnali che ti invia il tuo corpo

Ecco quali sono i segnali più diffusi per riconoscere lo stress e come fare ad interpretare i messaggi del nostro corpo

La vita quotidiana ci presenta ogni giorno davanti a numerosissime difficoltà e ostacoli. I ritmi frenetici della società moderna, infatti, ci impongono di rispettare determinati canoni (spesso altissimi), con la conseguenza di registrare stanchezza fisica e psicologica.

Accumulare stress, infatti, sembra essere una delle più diffuse patologie del nuovo secolo e, di conseguenza, è sempre più necessario far fronte a questa emergenza. In questo articolo ti vogliamo svelare quali sono i segnali più diffusi per riconoscere lo stress.

Essere stressati non è un semplice modo di dire, ma rappresenta una vera e propria condizione psicofisica che, il più delle volte, rende particolarmente difficoltose le nostre giornate. Alti livelli di stress, infatti, possono portare numerosi disturbi al nostro organismo, oltre che danneggiare il nostro sistema immunitario.

Non vi sono delle cause univoche che portano all’insorgenza dello stress. Spesso, infatti, una particolare preoccupazione o ansia, alcuni traumi o momenti che richiedono grande attenzione e responsabilità, possono portare a sovraccaricare il nostro sistema nervoso.

Ognuno di noi, reagisce in modo diverso allo stress e, allo stesso modo, rispondere ai segnali che ci manda il nostro corpo. Tuttavia, è importantissimo imparare ad individuare i segnali più diffusi che il nostro organismo ci manda per comunicarci livelli elevati di stress.

Tra questi vi sono sicuramente gli attacchi di ansia e panico. Momenti particolarmente difficili, ricchi di sensazioni intense e diffuse, potrebbero portare infatti all’insorgenza di elevati livelli di stress. Si tratta, quindi, di un sistema di allarme ben collaudato da parte del nostro corpo, attivato mei momenti più intensi della nostra vita.

Inoltre, ci sono segnali che riguardano maggiormente l’aspetto fisico del nostro organismo. Perdita di capelli, palpitazioni, irregolarità del ciclo mestruale e dolori muscolari, a volte, possono essere tutti sintomi collegabili ad un aumento dei livelli di stress.

Il consiglio migliore che si possa dare quando gli episodi di alti livelli di stress si fanno molto frequenti, è quello di rivolgersi ad un professionista. La psicoterapia, infatti, può essere molto utile per recuperare quella lucidità che a volte si perde quando ci si lascia travolgere dallo stress.

Inoltre, è consigliabile condurre una vita sana e una dieta equilibrata. L’alimentazione, infatti, è fondamentale sia per il nostro corpo che per la nostra mente. Inoltre, sono di grande aiuto lo yoga e la meditazione, capaci di migliorare il ritmo del sonno.