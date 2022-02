Bonus luce e gas: ecco come richiederlo e chi lo può fare

Come sappiamo tutte le materie prime sono aumentate in modo incredibile, ma cerchiamo di capire insieme come è possibile ottenere un’aiuto.

Dopo le festività natalizie sapevamo tutti che ci sarebbe stato un forte incremento per quanto riguarda il gas e la luce.

E sulle bollette che stanno iniziando ad arrivare questo già si nota in modo importante, come si vede anche quando andiamo a fare la spesa.

Ma è possibile richiedere un’aiuto per il gas e per la luce, tramite un bonus, ma vediamo meglio insieme come funziona.

Bonus Luce e Gas: ecco come fare

Il fondo di cui stiamo parlando è stato destinato direttamente dal nostro governo per cercare di arginare questo aumento vertiginoso.

LEGGI ANCHE —> Stress? Riconosci i segnali che ti invia il tuo corpo

Infatti è possibile richiedere uno sconto in bolletta per utenze domestiche e non fino al 20% oppure fare un piano rateizzato.

Queste misure sono state pensate per circa 6 milioni di utenze non domestiche e 29 milioni di famiglie.

Stando ad ARERA ci potrebbe essere un risparmio fino a 200 euro per la luce ed il doppio per il gas.

LEGGI ANCHE —> Lividi senza motivo? Ecco a cosa fare attenzione

Ci saranno poi anche altri passi, ovvero la riduzione dell’IVA al 5% per quanto riguarda il gas e l’annullamento degli oneri di sistema per chi ha fino a 16,5 KW.

E’ possibile poi richiedere la rateizzazione fino a 10 rate per chi non è riuscito a pagare le bollette del primo trimestre dell’anno.

Ma a chi sono rivolete queste possibilità? Ecco l’elenco completo: