Lividi senza motivo? Ecco a cosa fare attenzione

Se hai notato la comparsa di strani lividi sul tuo corpo, non sottovalutare la cosa e fai un controllo. Ecco a cosa dovresti fare attenzione

Il nostro corpo è in grado di mandarci continuamente segnali che ci “aggiornano” sullo stato di salute del nostro organismo. Questi segnali possono essere colpi di tosse, dolori, affaticamenti, ma anche lividi che potrebbero comparire sul nostro corpo, apparentemente senza motivo.

Non è raro, infatti, svegliarsi al mattino o accorgersi mentre si fa la doccia di avere alcuni strani lividi sul nostro corpo, di cui non sospettavamo l’esistenza. In questo articolo, quindi, vogliamo spiegarti perché non devi sottovalutarli e a quali devi fare attenzione.

Ecco a quali lividi sul corpo devi fare attenzione

Vedere comparire lividi sul nostro corpo può essere una cosa molto fastidiosa, in quanto potrebbero causare dolore e irritazione. Non è cosa rara, infatti, veder comparire lividi su gambe, braccia e collo. Ma, se nella maggior parte dei casi si tratta di innocue manifestazioni, a volte è meglio fare attenzione.

I lividi non sono altro che lesioni della cute, i quali si manifestano per numerosi motivi, nella maggior parte dei casi traumi o urti. I lividi sono la diretta conseguenza della rottura di capillari e, quindi dell’accumulo di sangue sotto la pelle (da qui la classica colorazione violacea).

Tuttavia, le cause della comparsa dei lividi sul corpo non sono sempre quelle dovute da un urto o da un trauma. Ecco alcune cause della comparsa di lividi a cui servirebbe fare attenzione:

Carenza di vitamine: Si tratta della cosiddetta avitaminosi. In particolare, la comparsa dei lividi può essere una conseguenza di una carenza di vitamina C. Questo nutriente è particolarmente importante per la protezione dei vasi sanguini e dell’epidermide. Questo vuol dire che una carenza di questa vitamina renderebbe più fragili i capillari sanguigni, la cui rottura, come abbiamo visto, provoca la comparsa di lividi sul corpo. Anche la vitamina K ha un ruolo in tutto questo, in quanto contribuisce alla formazione del coagulo e riduce il rischio di formazione dei lividi;

Malattia di Von Willebrand: è una patologia ereditaria caratterizzata dalla diffusa comparsa di lividi sul corpo. Inoltre, provoca un’eccessiva perdita di sangue per via di ferite o durante il ciclo mestruale. Pur non esistendo una cura per questa malattia, esistono validi trattamenti grazie ad alcuni farmaci specifici;

