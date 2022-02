Carnevale: torta salata, una vera gioia per il palato

Vediamo insieme questa nuovissima ricetta che vi lascerà senza parole per il suo incredibile gusto e la facilità di preparazione.

Il carnevale è una festa super divertente, già solamente i coriandoli e le stelle filanti mettono allegria.

Per non parlare poi di tutti questi buonissimi dolci che è possibile mangiare, ma ci sono anche alcune ricette salate molto buone.

In questo casa vi parliamo proprio di una di queste, sempre super facile da realizzare ma che lascerà tutti senza parole per il gusto incredibile.

Torta Salata di carnevale: super veloce ed ottima

Molto spesso non abbiamo voglia di fare piatti troppo difficili perchè magari siamo stanchi e non abbiamo tempo, oppure proprio perchè non abbiamo una grande passione per la cucina.

Ma nel periodo di carnevale è divertente provare a fare qualcosa di nuovo e di diverso dal solito.

Non perdiamoci in troppe chiacchiere però e vi indichiamo la lista ingredienti più corta che si sia per una ricetta:

1 rotolo di pasta sfoglia

600 grammi di ricotta

180 grammi di salame

40 grammi di parmigiano grattugiato

Iniziamo quindi con il procedimento, che ovviamente anche in questo caso è super rapido, dobbiamo sdrotolare la nostra pasta sfoglia e metterla nella teglia rettangolare.

Tenendo ovviamente la pasta sfoglia che vi avanza, perchè noi vi consigliamo di metterla in una teglia 18×24 cm.

Iniziamo a lavorare in un contenitore la nostra ricotta con il parmiggiano si deve ammorbidire il tutto e poi aggiungiamo il nostro salame tagliato a cubetti ed in modo grossolano.

Adesso mettiamo tutto dentro la nostra pasta sfoglia e con quella che è avanzata, se abbiamo delle formine con le maschere di carnevale usiamo quelle per intagliare la pasta rimasta.

Altrimenti se siamo bravi a mano libera, oppure seguiamo il contorno di una forma presa da internet e tagliata sulla carta da forno.

Adagiamo quindi le nostre mascherine sopra la superficie della torna ed inforniamo per circa 40 minuti a 180 gradi.

Prima di assaggiarla, ovviamente, lasciamola raffreddare un po’, questa ricetta l’abbiamo vista sul sito gramgram, ma noi vi proponiamo alcune variazioni.

Al suo interno possiamo aggiungere anche la mortadella e perchè no un buon formaggio saporito per rendere tutto ancora più goloso, e se volete anche qualche piccola foglia di cavolo nero o di broccolo.

State certi che il risultato sarà da perdere la testa, noi l’abbiamo provata ed è finita in un lampo, altrimenti potete conservarla in frigorifero per un giorno.