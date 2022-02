Infuso sgonfiante dall’effetto velocissimo: eccolo!

Stai cercando di rimetterti in forma ma con scarsi risultati? Ecco l’Infuso sgonfiante che ti permetterà di ridurre il girovita in 20 minuti. Vediamo di cosa si tratta e come preparalo.

Quando decidiamo di rimetterci in forma ci spingiamo spesso a fare diete restrittive o a svolgere sedute estenuanti in palestra.

Ma se vi svelassimo un trucco facile e veloce? Stiamo parlando del miracoloso infuso sgonfiante, questo vi permetterà di ridurre il giro vita in soli 20 minuti. No non si tratta di uno scherzo, ma bensì di una tisana a base di salvia.

Vi sarà sicuramente capitato di sentirvi pesante e con l’addome teso, le cause possono essere molteplici ma per fortuna esiste questo rimedio che vi permetterà di ritornare in forma in pochissimo tempo.

Ovviamente per far si che funzioni, dovete seguire un’alimentazione sana e nutriente, solo in questo modo il vostro organismo riuscirà a regolarizzarsi.

Andiamo a scoprire come preparare questo infuso a base di salvia.

Infuso alla salvia: pancia piatta in meno di 20 minuti

Se non avete mai provato la tisana a base di salvia è arrivato finalmente il momento di preparala. Oltre ad essere molto buona vi aiuterà a perdere peso in pochissimo tempo. Questa ricetta è facile e veloce e potete scegliere di berla sia fredda che calda.

Nel dettaglio vi servirà:

salvia secca o fresca , 15 g

, 15 g acqua, 1 l

La salvia ha moltissime proprietà, la più conosciuta è quella antinfiammatoria. Questa bevanda vi permetterà di far calmare lo stomaco e di far rilassare i muscoli. In più vi aiuterà per sgonfiare l’addome e ottenere, così, un ventre piatto.

Prendete un pentolino e versate dell’acqua, portate ad ebollizione e aggiungete e foglie di salvia. Infine spegnete il fuoco e lasciate in infusione per 5 minuti, poi filtrate in una tazza e bevete ben calda.

Se volete renderla ancora più appetitosa aggiungete 5 foglie di alloro e 1 rametto di cannella. Potete berla o prima di andare a dormire o la mattina appena alzate a stomaco vuoto.

Cosa stai aspettando? corri immediatamente a preparare questo infuso miracolo, vedrai sin da subito i risultati.