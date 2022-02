Donna: qual è il peso forma in base all’altezza

Se vorresti iniziare un percorso di alimentazione con un dietologo e vuoi sapere qual è il peso forma in base all’altezza, continua nella lettura di questo articolo

La primavera si avvicina e, come ogni anno, aumenta la voglia di mettersi in forma (o almeno di iniziare a farlo). Il periodo più piacevole dell’anno, infatti, sembra sia imminente e pensare alla propria linea dopo questi di freddo è sempre più allettante.

Tuttavia, non tutte le donne sono ben consapevoli di quali siano le caratteristiche da tenere in conto prima di scegliere di iniziare un percorso di alimentazione. In questo articolo, dunque, vogliamo mostrarti qual è il peso forma in base all’altezza, permettendoti di arrivare preparata all’incontro con il dietologo.

Ecco qual è il peso forma in base all’altezza per una donna

Tenere a bada il peso, ricordando correttamente quali siano i parametri corretti da seguire, è molto importante dal punto di vista fisico e mentale. Oltre all’estetica, infatti, mantenere un peso forma corretto è un ottimo modo per coltivare il nostro benessere e sentirsi bene con noi stessi.

LEGGI ANCHE –> AMMORBIDENTE: ECCO PERCHÈ NON DOVRESTI MAI USARLO DURANTE IL LAVAGGIO

L’inverno ci porta spesso ad esagerare un po’ con il cibo, in particolar modo con i dolci, provocando un inevitabile aumento effettivo sulla bilancia. Ma con l’arrivo della primavera, valutare seriamente l’inizio di una dieta rappresenta una scelta più che concreta.

Tuttavia, prima di iniziare un preciso percorso alimentare, è consigliabile rivolgersi ad un professionista, come un dietologo o un nutrizionista. Queste figure professionali, infatti, sapranno certamente consigliarti il percorso migliore da fare, anche in baso all’obiettivo che vuoi raggiungere.

Ma qual è il peso forma ideale in base all’altezza? Dal punto di vista medico, infatti, l’aspetto salutistico è determinante rispetto a quello estetico. Dunque, ci sono parametri ben precisi per stabilire quale sia il peso forma corretto per una donna, in base alla sua altezza.

LEGGI ANCHE –> CELLULARE NELLA TASCA DEI PANTALONI? ECCO COSA SUCCEDE AL TUO CORPO

Il peso ideale, dunque, è ottenuto attraverso un semplice calcolo. La formula è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha stabilito valori coincidenti con il Body Mass Index (BMI). La formula per ottenere il peso ideale, dunque è la seguente:

Altezza al quadrato x 22. Se prendiamo ad esempio una donna alta 1,68m la formula sarà la seguente: 1,68 x 1.68 x 22= 62.09kg.