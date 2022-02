Un sogno, Annalisa lascia tutti senza parole: la cantante continua ancora una volta ad infiammare il web con la sua bellezza.

La vacanza alle Maldive di Annalisa sta permettendo alla cantante di infiammare il web, coi fan che sono veramente impazziti; l’ex-allieva di Amici è ormai un volto più che affermato della musica italiana, ma pare che negli ultimi tempi oltre che il suo solito talento abbia messo in mostra anche tutta la sua sensualità.

Attivissima e molto seguita sui social, la savonese continua a pubblicare foto che la ritraggono più bella che mai; in costume, in una location mozzafiato, Annalisa lascia ancora una volta tutti quanti senza parole.

Un sogno, Annalisa lascia tutti senza parole: la nuova foto dalle Maldive

Per godersi del meritato riposo, come ormai sappiamo, la cantante ha scelto il fascino unico delle Maldive, dove sta passando alcuni giorni spensierati fra sole, mare e relax.

Della sua vacanza la cantante sta rendendo però partecipi anche i suoi follower, visti i continui scatti che pubblica sul suo profilo Instagram; è noto a tutti che la bellezza non le manca, ma le Maldive sembrano enfatizzare ancora di più il suo fascino unico.

Nella nuova foto, la vediamo ancora una volta in bikini, questa volta però non in camera bensì direttamente al tramonto, sopra ad un pontile; immortalata da dietro e di profilo, la cantante (coi capelli rossi legati) sfoggia un corpo da urlo, sprizzando eleganza e sensualità da tutti i pori.

In primo piano svettano le gambe della savonese, mentre il costume sembra contenere a stento il suo florido décolleté; immersa nel tramonto delle Maldive, appare veramente come in un sogno.

Tantissimi i mi piace al post, così come i commenti dei fan totalmente in visibilio; “Annalisa scusa se respiriamo la tua stessa aria” scrive una fan, ad elogiare ancora l’aura ‘divina’ della cantante. “Anche oggi 0.5 in meno” scrive ironicamente un altro; la visione di Annalisa, a quanto pare, fa anche perdere la vista.