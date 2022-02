Michelle Hunziker ed il bacio con Ilary Blasi: ecco cosa c’è di vero

Vediamo insieme che cosa c’è stato di vero direttamente dalle parole di una delle due interessate, su questo fatidico bacio!

Tutti noi abbiamo avuto modo di vedere il programma condotto da Michelle Hunziker, ovvero Michelle Impossibile.

E credo che non ci sia una persona che non si sia divertita o emozionata a secondo del momento che è stato trasmesso.

Ma qualcosa ha fatto chiacchierare tutti, ovvero il bacio che si sono scambiate le due bellissime donne, Michelle e Ilary alla fine della loro esibizione super sensuale di tango.

Michelle Ilary ed il bacio

Iniziamo con il dire che prima di tutto c’è stato un bellissimo monologo di Ilary dove la super presentatrice ha fatto sempre ridere con qualche puntina di sarcasmo.

Come quando ha indicato che è arrivata dopo grandissimi nomi dello spettacolo ma che non sapeva perchè si trovava lì.

Ha parlato di com’è nella sua vita privata, indicando poi che è praticamente sempre su un palcoscenico, e quando le ha chiesto di partecipare al programma non le ha praticamente detto nulla, solamente che si divertivano.

E’ poi passata alla sua voglia incontenibile di fare sport e di coinvolgere gli altri in mille modi, successivamente ai nomi delle figlie, dove nessuno ha detto nulla quando li ha chiamati come il firmamento, ovvero Aurora, Sole e Celeste.

Ha anche inciso un cd, dopo aver sposato Eros Ramazzotti, ma ad Ilary non è mai venuto in mente di giocare a calcio come il marito Francesco Totti.

Per quanto riguarda il balletto, ha dichiarato Ilary che al suo posto ci doveva essere Belen e che lei è una sostituzione, ma per le amiche si fà.

Alla fine del ballo, c’è stato il fatidico bacio in bocca tra le due, dove Michelle alla fine fa capire che è andata oltre.

Il tutto sempre scherzando e molto probabilmente era già stato tutto programmato nei minimi dettagli!