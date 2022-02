Anna Maria Franzoni: ecco com’è diventato il figlio adesso

La sua figura viene associata ad una tragedia, ma oggi entreremo nella sua vita. Ecco che fine ha fatto il figlio di Anna Maria Franzoni.

La figura di Annamaria Franzoni si collega ad uno dei più traumatici fatti della cronaca italiana: l’omicidio del piccolo Samuele, venuto a mancare in tenera età. Il 30 gennaio 2002 infatti, dalla villetta di Cogne, giunse una chiamata disperata da una donna al 118, secondo cui il figlio minore stesse vomitando sangue. Quando i paramedici giunsero sulla scena, il quadro si rivelò totalmente inaspettato: il cranio del bambino mostrava una serie di contusioni. La donna – Annamaria Franzoni – si difese sostenendo che un aneurisma avesse portato a delle lacerazioni sul capo del piccolo. Tuttavia, dalle indagini emersero delle dinamiche ben diverse: il piccolo era stato colpito per ben 17 volte con un oggetto di rame. Inutile dire che Samuele non riuscì a sopravvivere a causa delle ferite riportate. Annamaria Franzoni venne condannata per l’omicidio del figlio a sei anni di detenzione e cinque anni di domiciliari. La donna si dichiara tutt’oggi innocente. Ma che fine ha fatto il figlio maggiore Davide? Eccolo oggi.

Che fine ha fatto il figlio maggiore di Annamaria Franzoni?

All’epoca del caso Cogne, Davide Lorenzi aveva appena 7 anni. In tenera età quindi venne travolto dalle accuse che descrivevano la madre come l’assassina del fratellino. Nonostante fosse molto piccolo, venne interrogato dagli inquirenti e successivamente si trasferì in pianta stabile con il padre in Romania. Oggi, Davide ha 26 anni e vive con la famiglia a Montecauto Vallese, dove gestisce l’agriturismo di famiglia.

Sui social appare particolarmente riservato e non sembra ci siano foto insieme alla madre. Risulta difficile quindi confermare che il ragazzo nell’immagine sia veramente il bambino del caso Cogne, eppure molti lo sostengono fermamente. Dal sorriso sereno, sembra si sia lasciato alle spalle la tragedia familiare che ha visto coinvolta la madre più vent’anni fa.