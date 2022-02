Linda Evangelista: La foto shock che tutti aspettavano

Linda Evangelista: “Sono finalmente pronta a parlare”. L’ex modella fa il suo ritorno sulla copertina di People. Non vuole più nascondersi!

Nel mese di settembre il nome di Linda Evangelista, celebre super modella nei lontani anni Novanta, era sulla bocca di tutti. L’ex modella aveva denunciato di essere rimasta sfigurata, a seguito di un trattamento estetico di criolipolisi finito molto male. Nel giro di pochissimo tempo la notizia si era sparsa in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE —> Linda Evangelista: irriconoscibile dopo la chirurgia “Vivo da reclusa”

Cinque anni di assenza dalla vita professionale e pubblica. Oggi, a distanza di cinque mesi da quel traumatico annuncio, l’Evangelista torna sulle scene per mostrarsi senza veli e raccontare quel dannato incubo. “Sono finalmente pronta a parlare” – dice – Non ha intenzione di nascondersi ulteriormente, anzi. Ecco che torna a posare. La vediamo apparire per la prima volta, dopo tanto tempo, sulla copertina del magazine “People”.

Linda Evangelista fa la sua prima apparizione sulla copertina di People

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da People Magazine (@people)

L’ex modella, finalmente, racconta tutto il dolore emotivo e fisico che ha provato durane tutto questo tempo. Nell’intervista con il giornalista Jason Sheeler, Linda rivela quanto abbia sofferto per l’esito negativo del trattamento di criolipolisi. “Amavo sfilate in passerella, oggi ho paura di imbattermi in qualcuno che conosco” – così racconta al giornalista, tra lacrime e la commozione – Si vede rivolta al futuro e non vuole può rinchiudersi nella sua sofferenza. Sappiamo bene quanto sia importante esternare i propri sentimenti o le proprie emozioni. Parlare ha una funzione catartica.

LEGGI ANCHE —> Crioliposi, che cosa è il trattamento che ha sfigurato Linda Evangelista

Così continua l’intervista riportando molti dettagli sui mesi trascorsi dopo il trattamento. Nei tre mesi successivi il suo corpo è mutato notevolmente e proprio nelle zone trattate, in funzione del dimagrimento, l’Evangelista ha notato dei rigonfiamenti. Dopo un po’ di esercizio e dieta, Linda non aspetta oltre e sente il parere di un medico. La diagnosi è iperplasia adiposa paradossale (una conseguenza, rara, del trattamento).

“Non mi guardo più allo specchio”, intraprese vie legali

Linda Evangelista ha intrapreso vie legali e chiesto un risarcimento all’azienda per i danni subiti. Racconta al giornalista quanto siano stati traumatici e dolorosi i rigonfiamenti osservati sul suo copro tanto da incidere profondamente anche sulla sua postura.

Ovviamente, oltre al percorso legale, l’ex modella ha iniziato un percorso di recupero fisico, incentrato moltissimo sull’accettazione di sé, perchè non si riconosce più anche come persona. Conclude l’intervista dicendo: “Lei è come se fosse scomparsa”. Chi? Linda Evangelista.