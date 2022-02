Grande Fratello shock, succederà a breve: ecco cosa potrebbe succedere al reality show di Canale 5, grande sconvolgimento.

Anche quest’anno, il Grande Fratello Vip ha proposto un’edizione lunghissima, sicuramente dominata dalla nascita di tanti amori e dal triangolo amoroso che ha coinvolto Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Proprio questa dinamica attrae il pubblico, anche se forse la produzione la sta troppo enfatizzando e questo, a lungo andare, pare abbia stancato i telespettatori; per questo potrebbe arrivare presto un grande sconvolgimento per il programma.

Grande Fratello shock, ritorno al passato a breve?

Stando a quanto riportato da TvBlog, nella prossima stagione televisiva il reality show di Canale 5 potrebbe essere di nuovo rivoluzionato, con un deciso ritorno verso il passato.

A quanto pare infatti, la versione Vip potrebbe di nuovo lasciare il posto a quella Nip, che tra l’altro ha segnato l’esordio in tv del reality a inizio anni ‘2000; sembrerebbe infatti che ci siano sempre meno vip da coinvolgere ed il rischio, coi personaggi famosi, è di creare dinamiche forzate di cui il pubblico potrebbe stancarsi.

Per questo, si starebbe pensando ad un ritorno alla versione classica, con partecipanti personaggi fuori dal mondo dello spettacolo; in questo modo, si darebbe grande spazio alla spontaneità e anche a diverse persone di emergere, senza proporre volti già noti al pubblico.

La difficoltà del Grande Fratello Vip è visibile anche nei recenti ingressi nella casa, come ad esempio due star del web come Antonio Medugno e Gianluca Costantino; nella casa non hanno dato l’apporto sperato, tanto che che quest’ultimo è stato addirittura eliminato quasi subito.

Una nuova edizione ‘classica’, sebbene già anni fa abbia avuto un drastico calo di ascolti, permetterebbe anche di lanciare nuovi volti nel mondo dello spettacolo, andando a ‘rimpolpare’ le schiere dei vip televisivi.

Cosa deciderà di fare la produzione? Si continuerà sulla linea dei ‘vipponi’, magari scovando i nomi giusti e cercando di introdurre novità, oppure si ritornerà al passato?