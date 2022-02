Makari 2: Suleima sconvolta da un evento tragico

Makari 2, anticipazioni ultima puntata: alla fine della seconda stagione Suleima subirà un forte trauma che la sconvolgerà. Vediamo di cosa si tratta e chi è coinvolto.

La seconda stagione di Makari ha avuto un’incredibile successo, anche questa volta siamo ormai giunti al termine della fiction e fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nell’ultima puntata.

Ovviamente non potevamo lasciarvi senza svelarvi le ultime anticipazioni sul prossimo appuntamento, vi avvisiamo che saranno moltissime le novità quindi se non volete spoiler o rovinarvi il finale vi consigliamo di non leggere quanto segue.

Come avrete capito la protagonista dell’ultima puntata sarà Suleima, ora sono moltisisme le domande che frullano nella testa dei telespettatori, sicuramente le più comuni sono: Saverio e Suleima avranno altri problemi? oppure la giovane resterà a Makari o tornerà definitivamente a Milano?

Per scoprire cosa accadrà bisogna attendere l’ultima puntata, ma intanto possiamo rivelarvi che Suleima assisterà ad un evento traumatico. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? vediamolo insieme.

Makari 2, anticipazioni ultima puntata: Suleima assiste ad un evento tragico

Come dicevamo manca solo un’ultima puntata alla conclusione della seconda stagione di Makari. Intanto la fiction è stata eletta come una delle serie più amate della Rai. Ma siete curiosi di scoprire cosa accadrà nell’ultimo appuntamento?

Come abbiamo visto nelle puntate precedenti Suleima è arrivata in Sicilia insieme al suo affascinante capo.

La giovane sembra felice della sua nuova vita e del progetto della Città del Sole. Ovviamente Saverio non si aspettava una situazione del genere e ha paura di perdere per sempre la donna che ama.

Ma come dicevamo, nell’ultima puntata intitolata “Il lusso della giovinezza” accadrà qualcosa che sconvolgerà motlissimo Suleima: il suo capo, Teodoro Bettini, verrà ritrovato morto.

Mentre Saverio cerca di consolare la ragazza, la polizia decide di archiviare il caso come incidente. Per scoprire come finirà non ci resta che aspettare la prossima puntata

Voi cosa ne pensate? vi piace la fiction Makari?